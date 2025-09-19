El 11% de la superficie de la Red Natura fue arrasada por los incendios de agosto en Galicia

La oleada de incendios sufrida por Galicia este mes de agosto sitúa al año 2025 como el segundo con más superficie quemada desde que hay registros, con entre 120.000 y 145.000 hectáreas, solo por detrás de los datos de 1989 (199.000 hectáreas). Este año es ya, en todo caso, el peor de lo que va de siglo, con cifras superiores a las de 2006 o 2017. Y también lo es en lo que respecta a la afección de los incendios a los espacios protegidos.

37.819 hectáreas de terreno se quemaron en los espacios de la Red Natura 2000. En lo que llevamos de siglo, tan solo en 2011 la superficie quemada en espacios protegidos (10.949 ha) se aproximó, aunque de lejos, a la de este año.

Datos solicitados por ADEGA al sistema Copernicus-EFFIS (European Forest Fires Information System) cifran en 37.819 hectáreas la superficie quemada en Red Natura 2000, lo que supone el 26% de todo lo quemado hasta ahora este año y el 10,8% del conjunto de los espacios protegidos gallegos. Tan solo en 2011 la superficie quemada en espacios protegidos (10.949 ha) se aproximó, aunque de lejos, a la de este año. Lo arrasado en apenas tres semanas de agosto se acerca a la superficie destruida entre 2014 y 2023.

El 11% de la superficie de los espacios naturales protegidos (tomando en consideración únicamente la superficie terrestre) fue arrasada por el fuego este mes de agosto. Los datos incluso podrían incrementarse si se toman en consideración las 8.841 hectáreas quemadas en áreas propuestas para ampliar la Red Natura 2000 e incluidas en la Estrategia de infraestructura verde, como la Serra de Vilamartín, que ardió por completo (el 99,8%), Pena Corneira (61,5%) o Videferre (40,9%).

La organización ecologista gallega presentó este martes en rueda de prensa los datos de su análisis, denunciando en primer lugar que sea una entidad no gubernamental “y no la administración” la que ofrezca datos “sobre la incidencia real de los incendios en estos espacios protegidos, las joyas del patrimonio natural gallego”.

“La opacidad y la desinformación practicada por las consellerías de Medio Ambiente y Medio Rural durante esta oleada de fuegos fue pareja a su dejadez e inoperancia”, subraya ADEGA, a través de Fins Eirexas, secretario técnico, y de Belén Rodríguez, secretaria ejecutiva.

La entidad alerta de que “actualmente no se conocen datos oficiales de las afecciones de los fuegos durante este año a la Red Natura gallega, ni tampoco cuál es el plan de la Xunta (si es que existe) para la recuperación de la biodiversidad y de los valores ecológicos de estos espacios, de especial valor para el conjunto de la sociedad”.

“Resulta difícil de entender que, a sabiendas del daño ejercido por los fuegos sobre los espacios naturales protegidos, la Consellería de Medio Ambiente aún no haya dispuesto ninguna acción específica para la restauración ecológica de estos espacios con fines ambientales”, critica, añadiendo que el Gobierno gallego “solo otorga ayudas para los tecores y para la recuperación de infraestructuras”.

ADEGA critica las declaraciones públicas realizadas por el presidente de la Xunta, que destacó que “ardieron piedras y matorral”, y de la conselleira de Medio Ambiente, que relacionó los incendios con la presencia de lobos. La entidad señala que estas intervenciones “son ejemplo de una preocupante ignorancia y de un ‘trumpismo ambiental’ inaceptable en unos responsables públicos”.

La organización ecologista pide la puesta en marcha de medidas urgentes de protección, restauración y regeneración en los espacios naturales afectados por el fuego, especialmente prioritarias en espacios naturales protegidos, para mitigar la pérdida de biodiversidad y la afección del suelo. Asimismo, demanda la recuperación de la figura del voluntariado en defensa del monte gallego. Igualmente, reclama la publicación del mapa de riesgos asociados a los recientes incendios forestales en el que se concreten las zonas sensibles de erosión, la afección sobre los cursos y recursos hídricos, forestales y pesqueros e infraestructuras.

La entidad destaca que los espacios protegidos ardieron más que el resto del territorio gallego, pues mientras que el fuego arrasó el 4,9% del conjunto del territorio de Galicia, en los espacios de la Red Natura 2000 el porcentaje se elevó al 10,8%.

Particularmente importante fue la incidencia de los fuegos en los espacios protegidos de la provincia de Ourense. Así, los datos del EFFIS señalan que en apenas una semana de agosto se quemó el 56,8% del Bidueiral de Montederramo; el 52,4% del Macizo Central; el 20,3% de Pena Trevinca; el 14,8% de Pena Maseira y el 7,5% de la Serra da Enciña da Lastra; para un total de 31.837 hectáreas. Y en Lugo, la ZEC Ancares-Courel sufrió los incendios más graves de su historia, al quemarse un total de 5.389 ha, el 5,2% de su superficie.