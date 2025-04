Cantabria da caza a un lobo por primera vez en tres años tras la desprotección de la especie

El Gobierno de Cantabria ha anunciado este martes que ya ha comenzado a dar caza al lobo en su Comunidad. La Consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha confirmado la noticia después de que la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) diese la voz de alarma este lunes. El Gobierno regional no ha dicho cuántos ejemplares ha abatido, para evitar que la noticia se convierta "en un circo", ha añadido Susinos.

La caza de estos ejemplares supone la o las primeras muertes de un lobo en España desde que el Congreso aprobó la desprotección del lobo al norte del Duero hace un mes. El Gobierno central introdujo la especie en septiembre de 2021 en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y desde entonces ninguno ha sido abatido legalmente, pero su reciente salida ha permitido al Gobierno cántabro, del PP, ordenar la caza de este ejemplar para evitar daños en el ganado.

"Estamos actuando con total transparencia y legalidad. Estamos actuando con base en estudios científicos y técnicos. El año pasado se produjeron más 2.700 ataques y tenemos un mínimo de 23 manadas y más de 200 lobos", ha subrayado la consejera en una rueda de prensa este martes. Susinos también ha dicho ante la prensa que la cifra de lobos muertos solo se la dará al Ministerio de Transición Ecológica.

Ignacio Martínez, presidente de Ascel, ha señalado a infoLibre que el ejemplar habría sido abatido por los guardas forestales de la región, ya que esta Comunidad no permite a cazadores privados disparar a lobos. "No podemos aportar pruebas para proteger a nuestra fuente, pero tenemos la garantía de que ha sido abatido, y no por cazadores furtivos", ha afirmado.

Los conservacionistas temían que Cantabria fuese la primera en registrar una muerte del animal, puesto que también fue la primera autonomía en publicar una ordenanza para recuperar esta práctica tras la salida del can del Lespre. De hecho, la misma mañana que el BOE oficializó la desprotección del animal, el 2 de abril, el Gobierno regional publicó la resolución para abatir hasta 41 animales.

Esta cantidad es el máximo de permisos que emitirá desde ahora hasta agosto de 2026 para cazar lobos, previa solicitud de un ganadero afectado, aunque la misma resolución se reserva el derecho de conceder más "extracciones", el eufemismo que utiliza el sector, "si se continuasen produciendo daños significativos por su cuantía, recurrencia, intensidad o localización" en una zona. Tras aprobarse la desprotección del animal en el Congreso, el Gobierno de Cantabria celebró la medida y dijo que la llevaría a "máximos" porque el animal estaba "hiperprotegido".

La organización Ascel, que fue la que impulsó la entrada del lobo en el Lespre, trató de frenar la resolución de Cantabria y presentó un recurso de alzada para su suspensión cautelar, pero fue desestimado. Ahora, según adelanta Martínez, preparan un recurso que presentarán en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

"Dicen que es una medida avalada por la ciencia, pero es rotundamente falso, no hay una justificación racional para matar al lobo, solo ha sido una riña política", señala el portavoz de Ascel. "Nosotros presentamos 84 páginas para justificar que el lobo tenía que ser protegido, pasamos un examen, y ahora vamos a retroceder porque unos diputados se han calentado", añade. La medida se aprobó en el Congreso con los votos del PP, Vox, Junts y el PNV en forma de tres enmiendas que los populares introdujeron en el Senado dentro de la ley de desperdicio alimentario.

Ignacio Martínez recuerda también que los ganaderos tienen el monopolio de la conversación como si tuviesen un derecho a decidir sobre el lobo, cuando en realidad es una conversación que tendría que tener la sociedad. "Por no hablar de que además estamos subvencionando entre todos los daños de los ataques a las granjas, porque las compensaciones las pagamos nosotros", afirma.

La otra Comunidad donde podría reanudarse en breve la caza del lobo es Asturias, gobernada por el PSOE e Izquierda Unida. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria anunció el 8 de abril que permitirá abatir 53 lobos en su territorio hasta el 31 de marzo de 2026, aunque todavía no ha publicado la resolución en el boletín oficial, y hasta entonces no se pondrá en marcha el mecanismo.

Según explica un portavoz a infoLibre, esperan que esto ocurra "de forma inminente, en los próximos días". También aclara que, como en el caso de Cantabria, "podrían ser más" de 53 si los ataques al ganado continúa tras las extracciones.

Este portavoz de la Consejería asturiana también pide que las comunidades autónomas donde habita el lobo —el 95% de las cerca de 360 camadas que hay en España están en Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia— sigan recibiendo los fondos del Ministerio de Transición Ecológica incluso ahora que pueden cazar al animal.

El Gobierno central aprobó en 2021 un presupuesto de 20 millones de euros anuales para estas regiones a cambio de introducir el lobo en el Lespre, pero estas quieren seguir recibiendo el dinero, que se destina a compensaciones a ganaderos o a medidas preventivas como la compra de mastines. "Si el lobo es cosa de todos, como dicen, lo suyo es que sigan contribuyendo", opina.

Galicia es la tercera comunidad que ha movido ficha, y ha recuperado oficialmente al lobo como animal cinegético, es decir, que puede ser matado en cotos por cazadores particulares con un permiso previo de la Xunta. Según la resolución, publicada el 11 de abril, los "daños constatados" a una granja son suficientes para solicitar a la Consellería de Medio Ambiente la caza del ejemplar, previa comprobación.

Desde Ascel critican que la definición de "daño constado" es muy amplia y puede dar lugar a que un único ataque termine en una cacería, y también han presentado un recurso de alzada en esta comunidad. En todo caso, creen que Galicia "no es una región preocupante" para el lobo porque allí no se han concedido permisos de caza desde 2013, pese a que estuvo contemplado en la ley hasta 2021.

De las cuatro regiones más pobladas por lobos, la única que se mantiene al margen es Castilla y León, precisamente la comunidad que más guerra ha dado al Gobierno central durante los últimos cuatro años, y también la que más presencia tiene de lobos, con casi dos tercios de las manadas totales. En el recuento de 2022-2023 se encontraron 193. Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente, afirma que por ahora "no se han autorizado extracciones, ya que se harán de manera muy excepcional".