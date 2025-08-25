Cuatro provincias del este, en alerta amarilla por lluvias de hasta 20 litros y tormentas

Algunos puntos de Teruel, además del Pirineo de Girona y de Lleida (Catalunya) y asimismo el interior norte de Castellón (Comunitat Valenciana) activarán hoy alertas amarillas (riesgo para ciertas actividades) por lluvias de entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora, además de fuertes tormentas.

Una dana situada en el sudoeste de la península con incertidumbre acerca de su trayectoria se desplazará previsiblemente por el sur peninsular y provocará chubascos y/o tormentas localmente fuertes en Pirineos y posiblemente también en otros puntos del tercio este.

En el caso de Teruel (Aragón), las zonas afectadas serán Gúdar y Maestrazgo y asimismo la zona del bajo Aragón, en donde las tormentas podrán ir acompañadas de granizo al igual que en el interior norte de Castellón, según los datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

Los avisos en todos los casos estarán activados desde las 14 horas hasta las 21 horas, de acuerdo a las previsiones.