El eclipse que paralizó España y unió a millones de personas para mirar al cielo

Más de un siglo después, España ha vuelto a ser testigo privilegiado de un eclipse que ha ensombrecido el país hasta provocar un anochecer completo, anticipado y efímero en una amplia franja, un evento excepcional que ha unido a millones de personas mirando y escudriñando el cielo.

Casi dos horas después (a las 19:30, hora peninsular) de que el evento astronómico comenzara en el Mar de Bering, la sombra de la Luna comenzó a "morder" al Sol y a proyectarse sobre el norte de Galicia y de Asturias, el primer 'balcón' desde el que miles de personas comenzaron a contemplar el evento, que alcanzó su fase de totalidad unos segundos después de las 20:26 y se prolongó durante menos de dos minutos.

La misma secuencia, con segundos de diferencia, siguió de oeste a este, hasta que el eclipse total se despidió por Baleares a las 20:33 y el Sol comenzó a recuperar todo su brillo, aunque en el archipiélago, como en muchos lugares del este peninsular, no pudieron volver a ver la estrella al completo porque la fase de parcialidad terminaron cuando el Sol ya se había puesto en el horizonte.

El evento se prolongó en España durante dos horas -apenas 100 segundos la fase de totalidad donde esta ha sido más prolongada- un tiempo que reunió a millones de personas en playas, miradores, parcelas, praderas, observatorios naturales, y hasta en aviones o embarcaciones.

Atascos en las salidas de las grandes ciudades

Los movimientos y los desplazamientos para llegar al lugar desde el que contemplaron el eclipse habían comenzado por la mañana, y desde primeras horas de la tarde numerosas carreteras, sobre todo en las salidas desde Madrid y Barcelona, empezaron a registrar complicaciones y retenciones, en algunos casos kilométricas.

Los cientos de observatorios elegidos por ayuntamientos y gobiernos autonómicos, y los miles de escenarios que de forma improvisada eligieron millones de espectadores, brindaron un asombroso espectáculo natural, sobre todo en la parte donde la totalidad fue del cien por cien y la noche, aunque efímera, se apoderó del día.

Investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) eligieron Palencia como escenario principal, y lograron captar las esperadas imágenes de la corona solar durante los 104 segundos de totalidad en este punto, dentro del proyecto internacional NATE (North African Telescope Eclipse), impulsado por el IAC con la vista puesta en el eclipse total de 2027, cuando está previsto ampliar el dispositivo con observaciones simultáneas desde distintos puntos de Marruecos para seguir el desplazamiento de la sombra lunar y estudiar la corona durante un periodo más prolongado.

El Observatorio de Yebes, en Guadalajara, cuyos dos radiotelescopios de referencia internacional dieron la señal oficial del eclipse, ha reunido a numerosos científicos, cuatro ministros y los astronautas de la ESA Pablo Álvarez y Sara García, y tras una jornada de actividades divulgativas.

"¡Que ya va, que ya va!", "¡atención!","¡qué bonito!", "oooooooh"... Con todas esas expresiones, con aplausos espontáneos y con lágrimas, así reaccionaron al eclipse las más de cien personas reunidas en el Observatorio de Yebes.

"Como salir al espacio"

“Ha sido algo parecido a lo que los astronautas dicen que sienten al salir al espacio y ver desde allí la Tierra, la Luna y el Sol”, dijo a EFE el astronauta Pablo Álvarez.

"Estoy convencido que de este eclipse van a salir muchos astrónomos y astrofísicos españoles en el futuro, ha sido algo extraordinario para despertar vocaciones científicas", agregó Álvarez, quien a los 11 años ya anotó en el calendario esta fecha de 2026 para ver el eclipse.

El eclipse empezó a ser visible por Galicia, una comunidad que lo ha vivido entre el 'chasco' y la 'maravilla', incluso en las zonas en las que, finalmente, la presencia de las nubes impidió disfrutar de una experiencia completa, una nubosidad que empañó también la observación en muchos lugares de las comunidades del litoral cantábrico.

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Lo que no consiguieron las nubes es apagar la emoción de numerosas personas ciegas que pudieron 'escuchar' el eclipse gracias a la tecnología que transformaron en tiempo real las variaciones de los cambios de luz en sonido.

El evento duró, desde que comenzó en el Mar de Bering a las 17:34 (hora peninsular) hasta que murió, tras atravesar Canarias, en el Océano Atlántico, un total de 264 minutos -casi cuatro horas y media-.

El de este miércoles ha sido el primero de un carrusel inédito que 'traerá' a España otro eclipse total el próximo 2 de agosto de 2027 y uno anular, el 26 de enero de 2028.