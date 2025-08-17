Transparencia total
ESPAÑA EN LLAMAS

Inquietud por la entrada del fuego al corazón de la vertiente leonesa de Picos de Europa

  • El incendio continúa este domingo en nivel 1 de gravedad
  • Las autoridades han hecho un llamamiento para evitar las habituales actividades de montañismo y senderismo,
Castilla y León, Asturias y Cantabria lanzan un mensaje Es-Alert para Picos de Europa.
Castilla y León, Asturias y Cantabria lanzan un mensaje Es-Alert para Picos de Europa. EFE/J.Casares

El acceso del fuego a la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa procedente de Asturias, en el entorno del municipio de Posada de Valdeón, mantiene desalojada la localidad de Caín y cortado el acceso a la ruta del Cares por el peligro de caída de rocas.

A la espera de conocer el alcance de los daños ambientales causados en una zona especialmente sensible, el incendio continúa este domingo en nivel 1 de gravedad, y el peligro y la necesidad de contar con esa vía para el acceso de los medios de extinción mantiene cortada la carretera N-621, entre los puntos kilométricos 112 y 134.

En concreto, este tramo de carretera es el que une los municipios de Portilla de la Reina (León) y la localidad cántabra de Vejo.

El fuego proviene de la zona asturiana de Cabrales y, junto a otras zonas de Picos de Europa, ha provocado que las autoridades hagan un llamamiento para evitar las habituales actividades de montañismo y senderismo, por el riesgo que implican en estas circunstancias marcadas por los incendios forestales

