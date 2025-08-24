España encara una nueva jornada de lucha contra el fuego con niveles todavía muy altos de riesgo de nuevos incendios, y aunque mejora el control de la situación, persisten focos preocupantes, con 14 incendios en situación operativa 2 especialmente en Castilla y León, mientras continúan las labores arduas de los equipos de extinción.

El peligro de incendios se mantiene "en niveles muy altos o extremos" en amplias zonas de la península, especialmente del norte, centro y sureste, según ha advertido hoy la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tras instar un día más a la población a extremar las precauciones.

Un total de 14 incendios en situación operativa 2 siguen activos, diez de ellos en Castilla y León (León y Zamora), tres en Asturias y uno en Orense (Galicia), según los últimos datos facilitados por el Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios.

El incendio de Larouco (Orense) está estabilizado. Los fuegos de Oimbra (Orense), Yeres (León) y Anllares del Sil (León) evolucionan de manera favorable, pero no han sufrido cambios durante la noche.

Por otra parte, Barniedo de la Reina (León), Igüeña-Fasgar (León) y Degaña-Ibias (Asturias) han evolucionado de manera favorable. Aunque la orografía de los tres incendios dificulta su ataque por tierra, se espera que el empleo de los medios aéreos durante las próximas horas facilite su estabilización.

La situación por comunidades

Este domingo continúan activos en Asturias tres incendios en Degaña, Cangas del Narcea y Somiedo -hay otros dos estabilizados en el otro extremo del Principado, en la zona de Picos de Europa- que ayer se complicaron por la entrada de viento sur y el aumento de las temperaturas.

El presidente asturiano, Adrián Barbón, ha señalado que con el amplio operativo desplegado ayer, con 15 medios aéreos trabajando en esos incendios junto a bomberos de Asturias, Navarra, Grecia y Andorra y empresas forestales, se pudo contener el avance de las llamas desde Degaña hacia el vecino concejo de Ibias.

Durante la madrugada se reincorporó también la Unidad Militar de Emergencias (UME) para asegurar que las llamas no afectasen a ningún núcleo habitado.

El perímetro de la localidad de Genestoso, en el concejo de Cangas del Narcea se ha asegurado totalmente durante la noche. Éste es uno de los tres incendios que, junto a los de Degaña y Cerredo, continúan activos en el suroccidente del Principado.

Por otra parte, en Galicia, la situación ha mejorado este domingo, donde permanecen activos solo dos grandes fuegos, el de Chandrexa de Queixa, que evoluciona favorablemente con solo un foco por estabilizar, y el de Carballeda de Valdeorras-Casaio, ambos en Ourense.

Después de estabilizar el sábado el incendio de Larouco, el más grande de la historia de Galicia tras quemar 30.000 hectáreas, el último balance de Medio Rural señala que el fuego sigue activo en Chandrexa de Queixa, aunque apenas en el foco de Vilariño, por lo que "evoluciona favorablemente".

También está activo el de Carballeda de Valdeorras-Casaio, que entró en Ourense procedente de Porto de Sanabria (Zamora) y ha quemado 4.000 hectáreas en la zona donde se encuentra Pena Trevinca, la montaña más alta de Galicia.

La ruta del Cares en Picos de Europa bajo amenaza

En Castilla y León, las tareas de extinción durante la noche han sido muy positivas con el control y perimetraje de los incendios en la provincia de León, aunque se ha reactivado el de Caín de Valdeón, que procedente del Principado de Asturias amenaza la conocida Ruta del Cares en los Picos de Europa.

También preocupa especialmente el incendio de La Baña, procedente de Zamora, y donde los trabajos se centran en el frente sur donde las llamas se han descolgado de nuevo hacia el valle de La Baña, localidad que en la tarde de ayer tuvo que ser desalojada, mientras que en el resto de los frentes el incendio se encuentra estabilizado.

En el resto de incendios la evolución está siendo positiva con la estabilización de los perímetros de la mayoría de los siete incendios registrados en la provincia con nivel 2 de peligrosidad, y trabajando en las numerosas reproducciones de las llamas que han conseguido ser controladas en los diferentes frentes.

Las localidades de La Baña, Argallo del Sil y Anllarinos del Sil, con un total de 435 vecinos se mantienen desalojadas por los incendios; mientras que otras 27, con 1.555 personas, de poblaciones del incendio de Gestoso, el valle de Fornela y la zona de Compludo mantienen el confinamiento urbano.

León mantiene el nivel de gravedad 2 en siete incendios que podrían comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales, pudiendo implicar medidas de socorro para la población o protección de bienes: Fasgar, Anllares del Sil, Barniedo de la Reina, Llamas de Cabrera, Gestoso, Igüeña y La Baña.

Fuera de la provincia leonesa, en Zamora el incendio de Porto continúa en nivel de riesgo 2, el máximo.

Mientras, de los incendios de nivel de gravedad 1 en Castilla y León solo queda activado el de Canalejas, a los que se suman siete de nivel 0 y once controlados, según se recoge en la página web del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal).