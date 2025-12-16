El Patronato del Guggenheim de Bilbao paraliza la ampliación del museo en la reserva de Urdaibai

El patronato del Museo Guggenheim Bilbao, en el que participan la dirección americana y las instituciones vascas, ha paralizado el proyecto de expansión del centro a la comarca vizcaína de Busturialdea-Urdaibai, que acoge la única Reserva de la Biosfera de Euskadi. El proyecto ha sido duramente criticado por asociaciones ecologistas desde el inicio del mismo, que lo llegaban a calificar de "atrocidad medioambiental".

Este martes el órgano de gobierno del museo ha comunicado el nuevo estado del proyecto, cuyo planteamiento inicial se remonta a 2009. El Ejecutivo Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, principal impulsora de la ampliación, reactivaron con los años las idea de construir dos nuevas sedes del Guggenheim en Gernika y Murueta. Sin embargo, la fuerte respuesta social ante la invasión de este paraje natural ha paralizado el plan, al menos por el momento.

Europa perderá la mitad de sus 3.200 glaciares en 2040 y prácticamente todos desaparecerán en 2100 Ver más

En 2024, la organización ecologista Greenpeace denunció al Gobierno vasco y al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático por modificar la Ley de Costas para beneficiar la ampliación de este museo. La organización denuncia que se modificó esta ley para reducir de 100 a 20 metros la zona costera protegida en Murueta (Vizcaya), uno de los dos emplazamientos elegidos para el proyecto, un hecho que Greenpeace considera ilegal. Desde entonces, han continuado con su campaña de concienciación "Urdaibai no se toca, Urdaibai no se vende".

El proyecto, que abarcaría más de 61.000 m2, se había planteado en una zona integrada en la Red Natura 2000,​ una guía de áreas de conservación diseñadas por la Comisión Europea para la protección de la biodiversidad en la Unión Europea. Además, los ecologistas aseguran que la Diputación Foral de Bizkaia estaba presentando el proyecto "por partes" para evitar tener que realizar una Evaluación Ambiental Estratégica, una evaluación que tiene como finalidad evaluar la afección al medioambiente de la aplicación de planes y programas.

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe; la consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, y la directora del Museo, Miren Arzalluz, han sido las encargadas de dar a conocer la decisión de los patronos al término de su reunión.