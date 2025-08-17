Puente dice que "es muy probable" que hoy tampoco se abra el servicio AVE Madrid-Galicia

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado que "es muy probable" que hoy no se pueda reanudar el servicio de alta velocidad Madrid-Galicia que lleva interrumpido desde el jueves como consecuencia de los incendios.

"Como ayer nos temíamos, es muy probable que hoy tampoco podamos reanudar el servicio de la LAV Madrid-Galicia", ha dicho el ministro en la red social X este domingo.

Adif comunicó a través de esta misma red social hoy por la mañana, que la línea permanecería cortada al menos hasta mediodía.

Poco después, Renfe anunció que había vuelto a habilitar dos trenes especiales en cada sentido desde la capital de España a Zamora, en la línea de alta velocidad Madrid y Galicia.

Puente ya avanzó ayer que todo apuntaba a que hoy no se abriría la línea. Por otro lado, Renfe, también a través de X, se ha referido al Alvia A Coruña-Barcelona, cuyos pasajeros serán trasladados por carretera desde Ourense a Ponferrada.