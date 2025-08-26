La quincena trágica de la oleada de incendios: de la preemergencia estatal a las 411.000 hectáreas quemadas

Desde que el Ministerio del Interior declarara hace 15 días la fase de preemergencia, en situación operativa 1, del Plan Estatal General de Emergencias (Plegem) ante los incendios forestales activos en varias comunidades, con unas 138.000 hectáreas afectadas entonces, el desastre forestal casi se ha triplicado. Y es que de las 411.315 hectáreas que se han quemado en 2025, más de 270.000 corresponden a esta quincena catastrófica en España, la peor ola de incendios en treinta años.

Una oleada que ha obligado a desalojar a más de 33.000 personas (unas 700 aún permanecen a día de hoy evacuadas de sus casas). Además, desde junio, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido a un total de 45 personas por incendios forestales desde que comenzó el mes de junio, cuatro de ellos durante este fin de semana, e investigan a 133 personas.

El 12 de agosto marcó un punto de inflexión en los incendios del verano con la declaración de la fase de preemergencia, que no supone la intervención de organismos estatales en la dirección y gestión de las emergencias de interés autonómico y, por tanto, no afecta a las competencias de dirección y gestión que corresponden a las autonomías.

También ese mismo día se convocó la primera reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod) para evaluar la situación y coordinar acciones, que desde entonces se ha reunido a diario.

Según la última actualización del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), herramienta dependiente del programa Copernicus, de observación y vigilancia de la Tierra de la Unión Europea (UE), 411.315 hectáreas se han quemado en 2025 en al menos 252 incendios forestales.

Las cifras del Ministerio español para la Transición Ecológica solo llegan hasta el 17 de agosto (91.579,51 hectáreas y 55 fuegos de más de 500 hectáreas), pero la voracidad de las llamas de los incendios vigentes desde esa fecha o registrados desde entonces han pulverizado esos datos.

Únicamente desde el 11 de agosto se han contabilizado numerosos megaincendios de más de 10.000 hectáreas, y se ha declarado el que ya está considerado como el mayor incendio de la historia de España desde 1968, cuando comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales.

Es el incendio de la localidad zamorana de Molezuelas de la Carballeda, que afecta a las provincias de Zamora y León, al centro-norte del país, en el que murieron dos hombres que ayudaban voluntariamente a combatir las llamas, y que afecta a 37.000 hectáreas.

Por otra parte, la ola de incendios que empezó el 8 de agosto en Galicia ha arrasado ya más de 90.000 hectáreas en esa comunidad, según los datos de Medio Rural, que solo informa de los fuegos de más de 20 hectáreas o que afectan a espacios protegidos. El más violento es el de Larouco, con alrededor de 30.000 hectáreas afectadas. Es el más grande de la historia en Galicia.

Entre los mayores incendios -a partir de 500 hectáreas de superficie forestal arrasadas estimadas, que pueden cambiar cuando se en por extinguidos- en 2025 figuran los siguientes:

- Molezuelas de la Carballeda (Zamora), con 37.000 hectáreas afectadas. El incendio se propagó a la provincia de León. Este podría convertirse en el peor de España desde 1968. El fuego se cobró la vida de dos voluntarios.

- Larouco-Seadur (Ourense). Considerado ya el mayor de todos los declarados en Galicia desde que hay registros, ha calcinado 30.000 hectáreas de la parte gallega de Pena Trevinca, un espacio natural que alberga el bosque más antiguo de Galicia. Además, ha alcanzado a la provincia de Lugo tras saltar el río Sil.

- Chandrexa de Queixa (Ourense). Más de 19.000 hectáreas (ha), ya estabilizado.

- Oímbra y Xinzo de Limia (Ourense). Va ya por las 17.000 hectáreas arrasadas.

- Jarilla (Cáceres), con 17.000 hectáreas, ya estabilizado.

- A Mezquita-A Esculqueira (Ourense), con 10.000 hectáreas.

- Porto (Zamora). Afecta ya a más de 10.000, según el sistema Copernicus, y es el que más preocupa ahora en Zamora, ya que impacta al Parque Natural del Lago de Sanabria, sierras de la Segundera y de Porto, pero también del valle de Casaio de Ourense y del entorno del lago de la Baña de León.

- Almanza (León), con 5.900 ha.

- Puercas, en Gallegos del Río (Zamora), con 4.700 ha

- Carballeda de Valdeorras-Casaio, con 4.400 ha

- Carballeda de Avia y Beade (Ourense), con 4.000 ha

- Yeres, en Las Médulas (León), con 3.731 ha

- Llamas de Cabrera (León), con 3.550 ha

- Maceda (Ourense), 3.500 ha

- Navalmoralejo (Toledo-Cáceres), con 3.256 ha

- Méntrida (Toledo), con 3.189 ha

- Paüls (Tarragona), con 2.879 ha

- Caminomorisco (Cáceres), con 2.660 ha

- A Granxa-Oímbra (Ourense) con 2.500 ha

- Valdecaballeros (Badajoz), con 2.393 ha

- Cuevas del Valle (Ávila), con 2.215 ha

- Carballeda de Valdeorras-Casaio, con 2.000 ha

- Santiso, Maceda (Ourense) con 1.700 ha

- Navaluenga (Ávila), con 1.577 ha

- Burguillos (Sevilla), con 1.350 ha

- Benahadux (Almería), con 1.333 ha

- Alcollarín (Cáceres), con 1.310 ha

- Aldea del Cano (Cáceres), con 1.229 ha

- Tres Cantos (Madrid), con más de 2.000 ha

- Cáceres, con 1.057 ha

- Vilardevós-Vilar de Cervos, con 900 ha

- Talarrubias (Badajoz), 838 ha

- San Bartolomé de Pinares-Las Navas del Marqués (Ávila), 801 ha

- Oliva de Mérida (Badajoz), 800 ha

- Resoba (Palencia), 800 ha

- Arroyomolinos (Cáceres), con 782 ha

- Trujillo (Cáceres) 827 ha

- Terroso, Vilardevós (Ourense), con 549 ha

- Selaya (Cantabria) con 605 ha

- Torrefeta (Lleida), con 5.282 ha.