180 carreteras cortadas, tres de la red principal, por el paso de la borrasca 'Leonardo'
La borrasca 'Leonardo' mantiene a varias comunidades autónomas en alerta. Galicia, la único con riesgo importante, peligra por posibles olas de hasta 7 metros y vientos marinos de 74 kilómetros por hora. Otras 11 comunidades están en nivel amarillo por viento, lluvia, temporal marítimo, nieve y/o tormentas.
10:57 h
La lluvia caída en las últimas horas y el deshielo tienen a 54 tramos de la Cuenca del Duero con aviso por aumentos en su cauce, once de ellos en alarma, nivel rojo -en Zamora, León, Soria, Segovia, Palencia, Ourense y Salamanca-; otros tantos en alerta, nivel naranja, y el resto en aviso amarillo.
Son datos de en torno a las diez de esta mañana de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) recogidos por EFE que detallan que en Zamora están en nivel rojo el Castrón en Villaveza De Valverde, con tendencia decreciente; y el Órbigo en Manganeses, con tendencia a la estabilidad.
En León, están en nivel rojo el Cea en Sahagún, por donde pasa con 2,39 metros de nivel y tendencia creciente; y el Órbigo por Cebrones del Río, con 3,43 metros de nivel y en aumento también.
En Soria, el Duero pasa con un nivel de cinco metros en Navapalos, y tendencia creciente, también en máximo aviso; lo mismo que el Ucero en Osma (Soria), en este caso con tendencia a la estabilidad.
10:12 h
El Guadalquivir ha duplicado su umbral en dos días y a las 9.40 horas de este viernes ha superado los 5,60 metros de lámina de agua a su paso por la capital cordobesa, cuando el umbral rojo lo alcanza en los 2,5 metros.
Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) consultados por EFE, el río a su paso por Córdoba entró en el umbral rojo el miércoles a las 19.40 horas y desde entonces no ha parado de subir.
El nivel rojo, que implica una situación hidrológica "muy peligrosa", según la CHG, también se ha alcanzado en Almodóvar del Río donde este viernes llega a los 10,07 metros o la azud de Alcolea donde va a 110,37 metros sobre el nivel medio del mar.
10:06 h
Los vecinos de Grazalema (Cádiz), que fueron desalojados este jueves por la tarde por las inundaciones que ha provocado en la localidad la borrasca Leonardo, no podrán volver a sus casas antes de seis o siete días, según el presidente andaluz, Juanma Moreno.
En declaraciones al programa la Mañana de Canal Sur Radio, Moreno ha explicado este viernes que tiene que dejar de llover, algo que parece que no ocurrirá hasta mediados de la próxima semana, y después hay que esperar unos días para saber la evolución de la masa de agua, así que "todo parece indicar que antes de seis o siete días va a ser difícil que puedan volver" a sus casas en Grazalema.
Ha admitido que es un drama cada vez que se toma la decisión de evacuar a los vecinos porque "afecta a la vida cotidiana de las personas, pero más vale prevenir que curar" y ha afirmado que la Junta, dentro de sus competencias en emergencia, actuá con "mucha previsión y anticipación, aunque genere molestias y problemas porque el objetivo uno es salvar vidas".
09:49 h
Más de 180 carreteras están cortadas por las lluvias e inundaciones que ha provocado la borrasca Leonardo que este viernes sigue afectando a la península, especialmente a Andalucía, y tres de esas vías son de la red principal, la A-48, en Cádiz, la A-44, en Jaén, y la A-5, en Badajoz.
Del total de carreteras cerradas al tráfico por lluvias, 140 se localizan en Andalucía y es Cádiz la provincia más afectada, con 50 de ellas, según informa la Dirección General de Tráfico.
En la red viaria principal están cortadas por inundaciones y desprendimientos la A-48, en Vejer de la Frontera (Cádiz) en dirección Tarifa; la A-44, en Campillo de Arenas (Jaén) hacia Granada; y la salida 382 de la A-5, en Talavera la Real (Badajoz), hacia la EX-363.
09:45 h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza esta mañana a Andalucía, donde visitará las zonas afectadas por la borrasca Leonardo.
08:50 h
Renfe continua este viernes con la suspensión de la circulación de todos los servicios de cercanías de Sevilla, los C1 y C1a de Cádiz y el C2 de Málaga, así como varios de media distancia y de alta velocidad a consecuencia de las fuertes lluvias y el viento por el paso de la borrasca Leonardo en Andalucía.
Según ha informado la compañía en un comunicado, en cercanías sigue cancelada la circulación de todos los servicios de Sevilla (las cinco líneas), dos líneas en Cádiz (c1 y C1a) y el C2 de Málaga. La Línea C1 de Málaga circula con normalidad.
En media distancia y Avant siguen suprimidos los trenes Algeciras-Antequera AV, Málaga-Sevilla, Cádiz-Sevilla, Sevilla-Córdoba-Jaén, Huelva-Sevilla, Granada-Almería y servicios de Proximidad de Córdoba -sin alternativa de servicio por carretera-. Además en el Huelva-Jabug-Zafra se establece servicio alternativo de transporte por carretera.
08:47 h
La tregua de lluvias intensas en buena parte de Extremadura en las últimas horas ha reducido levemente el nivel de alerta sobre los arroyos y ríos, entre ellos el Guadiana, cuyo cauce está estabilizado, si bien alrededor de un millar de personas siguen realojadas a la espera de la evolución meteorológica y fluvial.
Aunque Extremadura no está a lo largo de este viernes en alerta por lluvias, el Gobierno regional mantiene activada la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCAEX), especialmente por los desembalses y los niveles hidrológicos de arroyos y cauces.
La atención se centra en los ríos Gévora, Zapatón, Ardila y Alagón. De hecho, la crecida de sus niveles obligaron este jueves al desalojo de 800 personas en las pedanías de La Bazana y Valuengo (Jerez de los Caballeros), un centenar en las casas aisladas de las pedanías de Valdebótoa y Gévora (Badajoz), un total de diez en Plasencia y medio centenar en una urbanización de Coria.
08:45 h
El temporal de lluvia que afecta a la península mantiene cortadas 98 carreteras a las 6:00 horas de este viernes, de las que 79 están en Andalucía y solo una pertenece a la red principal: la A-5 en Talavera la Real (Badajoz).
Cádiz es la provincia más afectada por las inundaciones y desprendimientos provocados por las intensas lluvias, que hacen intransitables 26 carreteras, según los últimos datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT).
En la red principal no se puede circular por el ramal de salida 382 de la A-5 en Talavera la Real hacia la EX-363, cortada por inundaciones.
08:42 h
Los cauces de los ríos Guadalquivir y Genil son las principales preocupaciones en la provincia de Sevilla respecto a posibles inundaciones, según ha destacado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Toscano, quien ha señalado que se vigilan especialmente en varios puntos de sus recorridos.
En un audio remitido a EFE, Toscano ha señalado que se vigilan especialmente tanto los cauces principales como los arroyos y afluentes en puntos concretos, "donde se espera que la punta o el pico de caudal se produzca bien a lo largo de la jornada de hoy o a lo largo de mañana".
La previsión es que, en el caso del Guadalquivir, se trate de "un crecimiento importante progresivo y que pueda ser continuado en el tiempo", ha indicado el subdelegado, quien ha especificado que ayer, cuando "el tiempo dio una pequeña tregua en la mayoría de la provincia", se aprovechó para realizar trabajos de desembalse en aquellos pantanos que se encontraban más al límite, "pero controlando en todo momento para tratar de evitar que generaran las menores afecciones posibles a la población aguas abajo".
08:36 h
La borrasca Leonardo mantiene en alerta amarilla (peligro bajo) a once comunidades autónomas por viento, lluvia, temporal marítimo, nieve y/o tormentas, a las que se suma Galicia en aviso naranja (riesgo importante) por olas de hasta 7 metros y vientos marinos de 74 kilómetros por hora.
En nivel amarillo se encuentran los siguientes territorios: Andalucía, por lluvias, oleaje, viento y tormentas; Aragón, por nevadas; Asturias, Baleares, Cantabria, País Vasco, Canarias y la Ciudad Autónoma de Melilla, por temporal marítimo. Asimismo, Castilla-La Mancha y Cataluña, por viento; y la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y la Ciudad Autónoma de Ceuta, por viento y oleaje.
Las precipitaciones podrán ser fuertes y persistentes en el oeste de Galicia y del sistema Central, Estrecho y vertiente oeste de las béticas. En la campiña gaditana, cordobesa y sevillana podrán registrarse tormentas con rachas de viento muy fuertes ocasionales y granizo menudo.