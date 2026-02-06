180 carreteras cortadas, tres de la red principal, por el paso de la borrasca 'Leonardo'

10:57 h

La lluvia caída en las últimas horas y el deshielo tienen a 54 tramos de la Cuenca del Duero con aviso por aumentos en su cauce, once de ellos en alarma, nivel rojo -en Zamora, León, Soria, Segovia, Palencia, Ourense y Salamanca-; otros tantos en alerta, nivel naranja, y el resto en aviso amarillo.

Son datos de en torno a las diez de esta mañana de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) recogidos por EFE que detallan que en Zamora están en nivel rojo el Castrón en Villaveza De Valverde, con tendencia decreciente; y el Órbigo en Manganeses, con tendencia a la estabilidad.

En León, están en nivel rojo el Cea en Sahagún, por donde pasa con 2,39 metros de nivel y tendencia creciente; y el Órbigo por Cebrones del Río, con 3,43 metros de nivel y en aumento también.

En Soria, el Duero pasa con un nivel de cinco metros en Navapalos, y tendencia creciente, también en máximo aviso; lo mismo que el Ucero en Osma (Soria), en este caso con tendencia a la estabilidad.