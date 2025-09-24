El supertifón Ragasa toca tierra en el principal polo industrial de China tras dejar 17 muertos en Taiwán

El supertifón Ragasa tocó tierra este miércoles en la provincia de Cantón, el principal polo industrial de China, donde casi dos millones de personas han sido evacuadas y la mayor parte de la actividad paralizada a causa del potente fenómeno meteorológico. Según el Observatorio Meteorológico de Cantón, el temporal tocó tierra sobre las 17.00 horas (9.00 GMT) en la isla de Hailing, perteneciente a la ciudad de Yangjiang, tras pasar cerca de Taiwán y Hong Kong los dos días anteriores.

Las autoridades habían evacuado de forma preventiva a más de 1,89 millones de residentes de las zonas potencialmente más afectadas de la provincia, de unos 127 millones de habitantes y que mantiene activadas la alerta naranja por tifón y la roja por marejada ciclónica. Casi una cuarta parte de las evacuaciones correspondió a la ciudad de Shenzhen, un punto neurálgico industrial que desplazó a 400.000 personas en zonas de riesgo y mantiene cerrado su aeropuerto, el cuarto de mayor tráfico en China, desde el martes por la noche.

A su paso por Taiwán este martes, la tormenta ha acabado con la vida de 17 personas en el condado oriental de Hualien, donde las fuertes precipitaciones atribuidas al supertifón Ragasa provocaron el desbordamiento de un lago natural. En declaraciones recogidas por medios locales, el primer ministro isleño, Cho Jung-tai, subrayó desde el lugar del suceso que lo más urgente es "restablecer contacto" con los desaparecidos en Guangfu, el municipio más afectado por las inundaciones.

El funcionario también aseguró que debe esclarecerse por qué las órdenes de evacuación "no se cumplieron plenamente", y recalcó que el Gobierno central llevaba monitoreando el lago desde el pasado 26 de julio."Sin embargo, en esta ocasión la evacuación claramente no se ejecutó por completo. No se trata de buscar culpables, sino de entender las razones", afirmó Cho, según la agencia de noticias CNA.

En la madrugada del miércoles (hora local) el tifón alcanzó Hong Kong, con vientos huracanados de hasta 200 km/h y lluvias torrenciales, paralizando la urbe, desatando inundaciones y activando la máxima alerta meteorológica. El primer balance ha reportado 56 heridos, entre ellos una mujer y su hijo de cinco años que el martes fueron arrastrados al mar mientras observaban las olas en un paseo marítimo, y que se encuentran hospitalizados en estado grave.

La Oficina Meteorológica hongkonesa elevó la alerta a la señal de tifón 10, el nivel más alto, lo que llevó a la suspensión de actividades comerciales, transportes públicos y servicios esenciales, mientras se instaba a la población a permanecer en sus hogares. Asimismo, se emitió una señal de lluvia ámbar ante las intensas precipitaciones que anegaron calles, especialmente en las zonas este y sur, donde enormes olas barrieron la costa, inundando carreteras cercanas a residencias y comercios.

Pese a las condiciones extremas, la Bolsa de Hong Kong ha manenido sus operaciones, siguiendo la política adoptada en 2024 de no interrumpir el comercio por fenómenos meteorológicos.