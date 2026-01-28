El temporal de lluvia y nieve afecta a 150 carreteras, entre ellas autovías como la A-1 o la A-66

La borrasca Kristin que azota este miércoles la península deja ya 150 carreteras afectadas por la nieve como es el caso de la Comunidad de Madrid donde es necesario el uso de cadenas en Somosierra (A-1) o la M-607 en Colmenar Viejo, mientras que la lluvia ha dejado intransitable decenas de vías en Extremadura, entre ellas tramos de la autovía de la plata, la A-66, en Cáceres, según informa EFE.

Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de su web y en su boletín radiofónico a las 10:45 horas la red principal de carreteras cuenta con dificultades en nueve carreteras.

Destacan la A-66 en Cáceres hacia Salamanca o en la A-50 a su paso por Ávila donde es necesario el uso de cadenas o neumáticos de nieve, también necesarios en la A-1 en La Asperilla y Somosierra, o la A-6, donde a primera hora han quedado embolsados a causa de la nevada decenas de vehículos en la zona de Torrelodone, en tanto que ha quedado prohibido el acceso a camiones pro la M-40 en Montecarmelo.

Las complicaciones por la intensa nevada se han registrado también en la A-50 en Ávila; en la AP- 61, en Segovia, en el entorno de El Espinar y también entre Brieva y Villacastín, y en la A-66 en Ribaseca (León)

La borrasca Kristin también se deja notar con intensidad este miércoles en las carreteras extremeñas, con fuertes lluvias y rachas de viento que han tumbado dos camiones que circulaban por la autovía A-66 a su paso por el término municipal de Cañaveral. De hecho, nueve carreteras en la provincia de Cáceres y una en la de Badajoz están cortadas o sufren restricciones de tráfico por la presencia de nieve en la calzada o por anegamiento debido a la lluvia.

Respecto a la red secundaria se mantienen 19 carreteras cortadas al tráfico (nivel negro) en Andalucía, Castilla y León, Aragón, Asturias, Navarra y Galicia, otras 47 en nivel rojo, es decir es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno o hay restricción de velocidad y prohibición de circular para autobuses y pesados y once cuentan con nivel amarillo que supone un máximo de velocidad a 60 Km/h y circulación cerrada a vehículos pesados.

La borrasca Kristin pone a España en alerta por nieve, lluvia y viento Ver más

En total hay más de 4.500 kilómetros afectados por algún nivel de alerta.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda a los conductores que vayan a desplazarse por carretera que planifiquen su viaje y consulten el tiempo y el estado de las carreteras ante la lluvia, el viento y la nieve de la borrasca.

La DGT recuerda a los conductores que en estas circunstancias se recomienda dejar libre el carril izquierdo, para que pasen vehículos de conservación de carreteras y quita nieves, prestar atención a los paneles, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado.