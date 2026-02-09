El temporal mantiene 170 carreteras cortadas, tres de la red nacional en Cádiz, Jaén y León

El temporal que sigue azotando a la península mantiene este lunes un total de 170 carreteras cerradas por inundaciones y desprendimientos, tres de ellas de la red principal, en Cádiz, Jaén y León, según informa EFE.

Del total de carreteras cerradas al tráfico por las lluvias, 140 se localizan en Andalucía, la comunidad más afectada por la borrasca, según los datos actualizados de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la red principal permanecen cortadas la A-48, en Vejer de la Frontera (Cádiz), en dirección a Tarifa; la A-44, en Campillo de Arenas (Jaén), en sentido Granada; y, además, la N-6, en Vega de Valcárcel (León), en ambas direcciones. Además, permanecen 34 vías afectadas por nieve, todas de la red secundaria. Trece de ellas están cerradas a la circulación en las provincias de Granada, Asturias, Albacete, Ávila, Salamanca, Zamora, Cáceres y Navarra.

En otras 17 es obligatorio el uso de cadenas (nivel rojo), según los datos de la DGT, que advierte a los conductores que vayan equipados con cadenas o neumáticos de invierno.

El temporal mantiene en aviso 26 tramos de la cuenca del Duero: 5 en rojo y 10 naranjas

El temporal y los deshielos mantienen este lunes veintiséis tramos de ríos de la cuenca del Duero en aviso, cinco de ellos en alarma nivel rojo, incluido el Eresma a su paso por Segovia donde sigue subiendo y el Guareña en Toro (Zamora). Ademas, otros diez permanecen en nivel naranja, con el Duero en amarillo en la capital zamorana y tendencia ascendente.

Son datos de la Confederación Hidrográfica del Duero de en torno a las nueve y media de esta mañana, que recogen que en nivel de alarma rojo se encuentra el Guareña en Toro, con 2,67 metros de nivel y tendencia decreciente; y el Huebra en Puente Resbala (Salamanca), con 5,42 metros y decreciendo, y en Saucelle, con 10 metros de nivel, también con previsión de bajadas.

Y el Duero está en nivel máximo de aviso en Saucelle, en Salamanca, con tendencia decreciente, y el Eresma en Segovia, donde pasa con 2,61 metros de nivel y creciendo.

Sánchez advierte que quedan "días largos" por el temporal Ver más

En nivel naranja figuran el Cea en Valderas (León), el Duero en Navapalos (Soria) y en Valdocondes y Aranda de Duero, en Burgos, con tendencia estable o decreciente. También están en es nivel de alarma naranja el Duero en Quintanilla de Onésimo, Herrera de Duero -tendencia creciente- y San Miguel del Pino, en Valladolid; y en Toro (Zamora), con tendencia estable.

En nivel naranja está también el Órbigo en Manganeses, con tendencia de creciente, y en Santa Cristina de la Polvorosa, con tendencia a la estabilidad. Además, el río Esgueva está en nivel amarillo a su paso por Valladolid, con 2,39 metros de nivel y tendencia a la estabilidad.

La zona Cantábrica de León, la comarca zamorana de Sanabria y el área del Sistema Central de Segovia y Ávila están este lunes, en aviso amarillo por deshielos a partir del mediodía y hasta la media noche, según recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su web.