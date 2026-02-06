Sánchez advierte que quedan "días largos" por el temporal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este viernes de que quedan "días largos" por delante debido a la llegada de nuevos frentes y borrascas, que dejarán más lluvias en las zonas ya afectadas por el temporal, según recoge EFE.

Tras sobrevolar en helicóptero las zonas más afectadas de la provincia de Cádiz por la borrasca Leonardo para poder conocer de primera mano los daños ocasionados, y visitar el Puesto de Mando Avanzado situado en San Roque, el presidente del Gobierno ha asegurado que la Administración General del Estado piensa ya en la reconstrucción y recuperación de aquellas zonas afectadas por el temporal en España.

"Vienen días largos. Lo importante es que el conjunto del Estado vamos a estar del lado de los vecinos y vecinas hasta que esta crisis se supere, no sólo desde el punto de vista de lo urgente, sino también de lo importante, que vendrá cuando estos fenómenos adversos nos dejen y tengamos que afrontar la reconstrucción y el renacimiento de las zonas afectadas", ha dicho el presidente.

Empatía y solidaridad

Acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por el consejero andaluz Antonio Sanz, Sánchez ha querido trasladar a los vecinos afectados por el temporal, que ha obligado a desalojar a miles de personas en Andalucía, "toda nuestra empatía y toda nuestra solidaridad".

"Todos nos hemos sentido sobrecogidos al ver estas lluvias que no terminan, un suelo que ya no es capaz de absorber agua y la expulsa, vecinos aislados, carreteras y servicios de transporte cancelados o suspendidos, y sin duda alguna, lo más importante, el desalojo de muchos vecinos de municipios muy afectados", ha relatado.

El presidente ha pedido a los afectados "comprensión y paciencia" y "confianza en los expertos, en aquellos que realmente saben cómo gestionar este tipo de emergencia climática" porque las decisiones que se toman "son fundamentalmente para salvaguardar la vida de nuestros ciudadanos, esto es lo más importante".

Sánchez ha explicado que desde el inicio de este episodio la administración general del Estado ha desplegado "más de 10.000 efectivos" en el terreno "en perfecta coordinación con la Junta de Andalucía".

Y ha insistido en subrayar "la extraordinaria cooperación" con las administraciones territoriales, en este caso con la Junta de Andalucía, porque "es algo muy necesario, muy importante y muy operativo".

Tras hacer un reconocimiento a los cuerpos de seguridad y emergencias que trabajan día y noche, ha asegurado que los efectivos permanecerán en el terreno el tiempo que haga falta "hasta que se pueda superar esta emergencia".

"Vienen días complejos, porque entra un nuevo frente mañana, estamos sufriendo una meteorología muy adversa, muy peligrosa", ha advertido para posteriormente hacer un llamamiento "a la calma, a la prudencia" a los vecinos de las zonas afectadas y pedir a los ciudadanos que se informen de la situación a través de los servicios de Emergencias.

"Es muy importante ser prudentes", ha insistido el presidente, para afrontar "la situación de esta emergencia climática que desgraciadamente está afectando a buena parte de la península, particularmente a Andalucía y especialmente a Cádiz y Málaga".