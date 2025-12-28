El temporal remite ligeramente, pero se mantienen las alertas por aludes e inundaciones

El temporal que está azotando estos últimos días Cataluña, Málaga, Murcia, Almeria o Granada, comienza a remitir pero, sigue obligando a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene y a los servicios de emergencia a mantener la alerta por inundaciones, aludes o, incluso, por desbordamiento.

En Cataluña, la alerta se mantiene por el elevado riesgo de aludes en el Pirineo y Prepirineo y por la posibilidad de que se produzcan inundaciones por el intenso caudal de los ríos, que bajan por encima de sus valores habituales.

Protección Civil informa de que se mantiene la prealerta del plan ALLAUCAT ante la posibilidad de que se produzcan aludes en el Ter-Freser y en la mitad oriental de la vertiente norte del Cadí-Moixeró, Prepirineo y Perafita-Puigpedrós, por lo que recomienda evitar las actividades de montaña en esas zonas.

Tras el episodio de lluvias intensas de ayer, la Agencia Catalana del Agua (ACA) destaca que los caudales de los ríos Tordera, Ges, Onyar, Fluvià, Manol, Muga y la riera de Gotarra se han normalizado, aunque continúan por encima de sus medidas habituales.

En Murcia, el Gobierno de López Miras ha enviado un mensaje Es-Alert a la población de Beniel ante el riesgo de desbordamiento del azarbe del Merancho entre este y el río Segura, en la zona norte de esa localidad y de la de Santomera en dirección a la alicantina de Orihuela.

En relación al río Segura, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat valenciana ha activado la alerta hidrológica en los municipios de su cuenca por el aumento de caudal..

En un aviso especial este domingo, el CCE señala que los municipios deben mantener la observancia de la evolución de la cuenca del río y adoptar las medidas preventivas pertinentes para evitar el acceso a las riberas de las personas.

También en la Comunitat Valenciana, la lluvia ha provocado el desalojo preventivo de viviendas en el municipio alicantino de Benferri y el desbordamiento de varios barrancos en la rambla del río Vaca (en la comarca de La Safor) y de Abanilla, en Orihuela.

Según ha informado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, la mayor cantidad de lluvia se concentra en las comarcas de La Safor y La Ribera, especialmente en Simat, Carcaixent, l'Alcudia y Guadassuar.

El conseller ha pedido precaución a los conductores que circulen por la A-7, por embalsamientos de agua, y también a los de la A-3, especialmente en las zonas e Buñol, Utiel y Requena, porque se pueden encontrar con granizadas.

Andalucía también ha visto varias provincias teñidas de rojo y naranja. En Málaga, pese a que ya han finalizado los avisos por lluvia y viento, se han vivido momentos de tensión durante la madrugada después de que las fuertes tormentas dejaran máximos de 130 litros por metro cuadrado en doce horas en el Valle del Guadalhorce y una crecida histórica del río Guadalhorce a su paso por Cártama.

Este río alcanzó el máximo histórico de 5,80 metros a las 00.55 horas (nivel rojo), superando los 5,52 metros del pasado marzo de 2025. Además, fue muy rápido, más de 5 metros en sólo dos horas y en caudal se superaron los 1.000 m3/sg.

Alerta activada

Aemet mantiene el aviso naranja en Almería hasta las 21:00 horas, en el levante y en el Valle del Almanzora y los Vélez, y en la costa de Granada hasta las 15.00 horas.

En Cataluña se mantiene activada la alerta del plan INUNCAT y Protección Civil aconseja extremar las precauciones los próximos días.

En la Comunitat Valenciana se ha activado el aviso naranja por lluvias en toda la provincia de Valencia, por precipitaciones que podrían dejar 40 litros en una hora y entre 100 y 150 en 12 horas, así como el aviso amarillo por tormentas.

La vicepresidenta tercera del Gobierno ha contactado con los presidentes de la Comunitat Valenciana, Andalucía y Región de Murcia ante la activación de estos avisos rojos por fenómenos meteorológicos adversos.

Sara Aagesen ha trasladado que tanto ella como su equipo están siguiendo con atención la evolución de la situación y se ha puesto a disposición para atender cualquier necesidad.

Tráfico afectado

Seis carreteras secundarias sufren cortes por la lluvia en Córdoba, Almería, Murcia, Girona y Castellón, mientras que la nieve y el hielo afectan a trece vías secundarias, con tramos cortados en nueve, y hay retenciones en varios puntos de la red viaria.

La segunda fase de la operación especial de tráfico ha coincidido con un temporal que este domingo deja avisos por lluvias: rojo en la vega del Segura, en Murcia, naranja en Almería, Granada, Málaga y el sur de la Comunidad Valenciana, y amarillo, pero con riesgo más moderado, en Albacete, Alicante, Teruel y Castellón. Además, en las zonas de montaña de Girona hay aviso amarillo por riesgo de aludes.

Según la información de la DGT, hay vías cortadas por lluvia en Jarata (Córdoba), en Almería en la la AL-8105 y la AL-8106 en Villaricos y Cunas, respectivamente, la RM-23 en Murcia, a la altura de Alhama de Murcia, la N-340 a en Benicarló, Castellón y la GIP-5129 en Vilafant, provincia de Girona.

Además, a esta hora varios accidentes complican la circulación. Continúa cortada la AP-1 en Burgos, a la altura de Olalla de Bureba, Sentido Vitoria, y también está cortada la A-22 en Huesca, en Castejón del Puente, sentido Lleida, y otro accidente afecta a la A-2 en Torijas (Guadalajara) en sentido Zaragoza.

También hay dificultades en la entrada a Barcelona por la C-58 en Montcada, en la A-4 en Toledo, a la altura de Tembleque y en dirección Madrid, en la Comunidad Valenciana en la AP-7 en Gandía sentido Valencia capital, y en la salida de Sevilla por la A-4 en Carmona.

El temporal de hielo y nieve afecta a 32 carreteras y obliga a cortar 12

Respecto al hielo y la nieve, la situación es similar a la de anteriores jornadas. Hay nueve tramos de carreteras cortadas en Almería, Granada, Asturias, Salamanca, Barcelona y Navarra, la mayoría en zonas de montaña y es obligatorio el uso de cadenas o de neumáticos de invierno en otras cuatro vías.

En concreto continúan cerradas la AL-5402 entre Bayárcal y Laroles, en las provincias de Almería y Granada, la A-337 en Laroles, la A-4030 y la A-395 y la A-4025 en Sierra Nevada, todas ellas en Granada. En Asturias está cortadas la SD-2 en Saliencia, en Salamanca la DSA-191 a la altura de Candelario, y en navarra hay cortes en la NA-2011 en Pikatua y NA-2012 entre Muskilda e Irati.

En la A-1178 a altura de El Cántaro (Almería) es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno y la circulación está limitada a 30 kilómetros por hora, al igual que ocurre en Granada, entre Canales y Sierra Nevada, en la A-395, y en Güejar Sierra, en la A-4030 y en Salamanca, en Peña de Francia, en la SA-203.