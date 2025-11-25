La Asociación de la Prensa de Madrid condena los ataques en redes a hijos de periodistas

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha emitido un comunicado condenando los ataques difundidos en redes sociales contra hijos de periodistas. La asociación "deplora que sean otros profesionales quienes utilicen esa táctica, contraria al respeto que toda persona merece".

En los últimos días, líderes ultras como Javier Negre han señalado a los hijos de los periodistas Jesús Maraña, director editorial de infoLibre; Isaías Lafuente, periodista en la Cadena Ser; Xabier Fortes, director y presentador de La noche en 24 horas y Esther López Palomera, directora adjunta de elDiario.

La FAPE y la APM reprueban los insultos y amenazas contra la periodista Cristina Fallarás Ver más

"No es la primera vez que suceden situaciones similares, que ponen en la diana a personas que comienzan su andadura profesional y pueden ver hipotecado por ello su futuro laboral", clama la asociación de periodistas. "Las críticas han de ser realizadas con argumentos y en el ámbito del trabajo informativo y profesional, no en el plano personal y mucho menos familiar".