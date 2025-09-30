La FAPE y la APM reprueban los insultos y amenazas contra la periodista Cristina Fallarás

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) han condenado el señalamiento que está sufriendo la periodista de Público Cristina Fallarás y han reprobado los insultos y amenazas que está recibiendo en las redes sociales y que, tal como apuntan, son alentadas por Vox. Informa EFE.

En un comunicado emitido este lunes, la FAPE, ante la petición de amparo de Fallarás, advierte de que este acoso que ha denunciado "atenta contra la libertad de expresión que la periodista ha ejercido como profesional", acoso que, recuerda, no cabe en una sociedad democrática.

"El periodismo consiste en garantizar con honestidad el derecho ciudadano a recibir una información veraz y no entrar en activismo político de cualquier tipo", ha recalcado la FAPE, que muestra su repulsa por los hostigamientos que "no hacen otra cosa que mellar en la profesión".

Por eso, ha pedido a los periodistas que eviten en lo posible entrar en la dinámica de provocación que pretenden quienes no ejercen el periodismo y buscan el enfrentamiento. La APM se ha adherido al comunicado el mismo lunes.

Por su parte, el colectivo Acción Comadres, al que pertenece la escritora feminista, decidió suspender todos sus actos para evitar riesgos en la seguridad de sus integrantes. La organización denuncia una persecución mediática perpetrada por Vox, que pone en riesgo la integridad física de Cristina Fallarás. Temen que las amenazas a las que se está viendo sometida a través de las redes sociales y los medios de comunicación puedan materializarse en una agresión física en alguno de sus actos. Una circunstancia que les ha hecho hacer un llamamiento a los demás partidos políticos con representación parlamentaria y a las instituciones —desde la Fiscalía hasta el Ministerio del Interior y las autoridades locales— para que actúen con urgencia y ofrezcan el amparo que el caso solicita. "Las amenazas políticas no pueden quedar impunes", concluyen.