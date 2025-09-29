Acción Comadres suspende “por seguridad” todos sus actos tras el señalamiento de Vox a Cristina Fallarás

Quedan suspendidos todos los actos y representaciones de la asociación Acción Comadres hasta que se pueda garantizar la seguridad de sus integrantes. Así lo han anunciado en un comunicado, en el que indican que no se llevarán a cabo el acto previsto en el Teatro Flumen de València el próximo domingo 5 de octubre por el riesgo real que podría suponer para la periodista Cristina Fallarás.

Acción Comadres denuncia una persecución mediática perpetrada por Vox, que pone en riesgo su integridad física, ya que temen que las amenazas a las que se está viendo sometida a través de las redes sociales y los medios de comunicación puedan materializarse en una agresión física en alguno de sus actos.

El partido liderado por Santiago Abascal puso en marcha una campaña contra la periodista y escritora, mediante el hashtag #YoMeDefiendo y una página web para promover denuncias contra ella. El detonante, según Vox, está en una columna de Fallarás en Público titulada No trates con fascistas, no trates con racistas que se comenzó a difundir en redes y que meses después de su publicación, volvió al ojo mediático porque un pseudomedio la recuperó y difundió sin pruebas que Fallarás había sido acusada de cometer un delito de odio por dicho texto.

De esta forma, desde Acción Comadres denuncian que sus espacios ya no son seguros y piden una respuesta institucional a las amenazas. Para ello, exigen la movilización del resto de partidos, tanto en el Congreso como en el resto de instituciones, para que “las amenazas políticas no queden impunes” y se consiga dar amparo a las víctimas de señalamientos públicos.

En estos momentos, consideran que no tienen esa garantía de seguridad, por lo que sería irresponsable realizar cualquier evento en las condiciones en las que se encuentran, según denuncian. Esta suspensión de su actividad también supone el silenciamiento de la libertad de expresión, el activismo feminista y el derecho a denunciar la violencia machista, gracias a un triunfo de la intimidación y las campañas de odio, según escriben en el documento.

Desde la organización anuncian que la suspensión no se traduce en una renuncia o en un retroceso, sino que su única motivación ha sido “proteger a Cristina Fallarás para evitar que cualquier encuentro público pueda volverse blanco de agresiones, agravios organizados, amenazas o incluso violencia física”. Por ello, explican que continuarán con su actividad, mediante redes alternativas y seguras que les permitan mantener su acción sin riesgos. Tampoco retrocederán, dicen, ante las amenazas y anuncian que seguirán denunciando la violencia política, machista o fascista.