Cae la red de contenidos Cloudflare provocando fallos en X y otras webs

La red de distribución de contenidos Cloudflare ha sufrido este martes diversos problemas, provocando caídas en plataformas como X y ChatGPT.

Cloudflare es una compañía que provee servicio a numerosas empresas y ha confirmado ya la existencia de fallos en su red. Una serie de problemas que afectan a "varios consumidores" y que la empresa dice estar investigando.

La incidencia comenzó en torno a las 12:30 horas de este martes. A partir de ese momento, plataformas como la red social X comenzaron a sufrir problemas a la hora de cargar nuevo contenido. Otros como ChatGPT han reportado también diversas anomalías en su funcionamiento.