Cae la red de contenidos Cloudflare provocando fallos en X y otras webs

  • La red de distribución de contenidos dice estar investigando la incidencia
  • Otras plataformas como ChatGPT también han experimentado errores en su normal funcionamiento
Una pantalla de móvil con la red social X.
Una pantalla de móvil con la red social X. Europa Press.

La red de distribución de contenidos Cloudflare ha sufrido este martes diversos problemas, provocando caídas en plataformas como X y ChatGPT.

Cloudflare es una compañía que provee servicio a numerosas empresas y ha confirmado ya la existencia de fallos en su red. Una serie de problemas que afectan a "varios consumidores" y que la empresa dice estar investigando.

La incidencia comenzó en torno a las 12:30 horas de este martes. A partir de ese momento, plataformas como la red social X comenzaron a sufrir problemas a la hora de cargar nuevo contenido. Otros como ChatGPT han reportado también diversas anomalías en su funcionamiento.

