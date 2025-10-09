Jesús Maraña impartirá una conferencia de los desafíos que la desinformación plantea para la democracia

El director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, impartirá el próximo miércoles 16 de octubre a las 19:00 horas la conferencia titulada “El poder de la desinformación: cómo defender la democracia”, organizada por la Fundación Alfonso Martín Escudero.

La ponencia abordará los desafíos que la desinformación plantea para las democracias contemporáneas, el papel de los medios en la defensa de una ciudadanía crítica y la necesidad de fortalecer la alfabetización mediática en un contexto marcado por la sobreabundancia informativa y la manipulación digital.

El acto será presentado por Roberto Granizo Palomeque, procurador de los tribunales, presidente de la Asociación de Abogados Demócratas Europeos y del Instituto de Mediación Hipotecaria y Financiera, cuya labor docente y de mediación ha sido reconocida con diversas distinciones.

La conferencia se podrá seguir en streaming a través de la web www.fundame.org.

La fundación

La Fundación Alfonso Martín Escudero fue constituida en 1957, a iniciativa de Alfonso Martín Escudero. Su misión se centra en promover la formación superior, la investigación científica y la ampliación de estudios, así como en otorgar premios, distinciones y ayudas económicas especialmente en áreas vinculadas con las ciencias de la naturaleza, tecnologías, salud o agricultura.

Desde sus inicios cuenta con programas de becas postdoctorales en el extranjero para fortalecer el desarrollo científico de los investigadores españoles.