Manual de instrucciones para que Netflix no te saque un euro de más tras el fin de las cuentas compartidas

Netflix ya no cree que el amor sea compartir una contraseña. Con un comunicado rozando las 21.00 horas de este miércoles, la compañía californiana confirmó lo que era ya un secreto a voces: se acabó pagar a medias la cuenta con familiares y amigos que no vivan bajo el mismo techo. Con nocturnidad y un poco de alevosía, la plataforma de streaming anunció que esta medida comenzaría a aplicarse en España de forma inmediata.

Los usuarios españoles entran así en el selecto club de países elegidos en los que sólo se podrá compartir la cuenta pagando, lo que ellos han denominado "subcuentas". En el caso de España, el precio será de 5,99 euros por cada una que se cree. "Me parece caro", asegura Elena Neira, profesora de Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que achaca tal cifra a "un estudio de mercado" y que está orientada a "lograr que los usuarios se vayan a tarifas independientes".

Netflix cuenta actualmente en España con cuatro tarifas. Ni el plan básico con anuncios —5,49 euros al mes— ni el básico —7,99 euros al mes— cuentan con la posibilidad de añadir "subcuentas". En el caso del estándar —12,99 euros— permitirá añadir un suscriptor extra. En la premium —17,99 euros al mes— permitirá dos, pero cuyo pago será independiente, es decir, si se quieren dos "subcuentas" habrá que pagar 11,98 euros.

Hasta este miércoles, Netflix había introducido este elemento en tres países durante las pruebas que inició el pasado verano en Chile —allí añadir una "subcuenta" cuesta 2.380 pesos chilenos, que al cambio actual son 2,7 euros—, Costa Rica —cuesta 2,99 dólares, 2,7 euros— y Perú —cuesta 7,90 soles, 1,9 euros—. Ahora, junto a España se unen a este club Canadá —allí cuesta 7,99 dólares canadienses, 5,53 euros—, Nueva Zelanda — cuesta 7,99 dólares neozelandeses, 4,74 euros— y Portugal —cuesta 3,99 euros y, como detalle, sus tarifas son más baratas que en España—. Sí, España tendrá el pago por "subcuentas" más caro.

Con todas estas cifras, los usuarios están en un mar de dudas. Y como muestra dos ejemplos. Durante este jueves por la tarde, en la página del Centro de Ayudas de Netflix figuraba un aviso de que "el tiempo de espera para la asistencia por teléfono y chat es en este momento superior al tiempo habitual". Y en Twitter, el hashtag Adiós Netflix se ha colado entre los temas más comentados a lo largo del día. Aquí, intentaremos resolver todas las preguntas que está generando esta nueva medida de la plataforma de streaming.

¿Desde cuándo no se podrá compartir la cuenta como hasta ahora?

La compañía señala en el comunicado que las nuevas medidas entran en vigor de forma inmediata. En el correo que reciben los usuarios de Netflix, la compañía indica que se tendrá que configurar la ubicación principal antes del 21 de febrero.

Contactados por infoLibre, explican que los suscriptores recibirán paulatinamente los detalles de las nuevas formas para compartir Netflix, así como los plazos establecidos para configurar su ubicación principal. Según recoge Xataka, estos mensajes se están enviando gradualmente y se espera que en un plazo máximo de tres días hayan llegado a todos los usuarios.

¿Por qué no deja Netflix compartir la cuenta?

Netflix insiste desde hace un par de meses que cada cuenta está "destinada a personas que viven juntas en un solo hogar". "Siempre hemos facilitado a las personas que viven bajo un mismo techo el uso compartido de su cuenta de Netflix con funciones como los perfiles y el visionado en varias pantallas. Aunque han tenido un éxito enorme, también han provocado alguna confusión sobre cuándo y cómo puedes compartir Netflix", explica la directora de Innovación de producto de la compañía, Chengyi Long.

En el comunicado de este miércoles, la tecnológica reitera una cifra que lleva usando desde la presentación de resultados de 2022 de mediados de enero: más de cien millones hogares comparten cuentas. Según publica Fotogramas, se calcula que en EEUU y Canadá hay unos 30 millones de cuentas compartidas y los 70 millones restantes en todo el mundo. Unas cifras que, según Netflix, "reducen nuestra capacidad de invertir en la creación de grandes historias, contadas con series y películas de la máxima calidad".

¿Por qué tengo que verificar cuál es la ubicación del hogar?

La tecnológica introdujo la semana pasada en su página en España el concepto "hogar Netflix" en el que insiste en que "las cuentas están pensadas para compartirse en un mismo hogar, es decir, entre personas que conviven con el titular de la cuenta". Para ello, usará la dirección IP, los identificadores de los dispositivos y la actividad de la cuenta.

Por esta razón, Netflix exige ahora al usuario principal de la cuenta que configure o cambie su ubicación —aquí se explica en detalle cómo—. El suscriptor podrá cambiar la ubicación principal en cualquier momento. Si no se configura, la compañía avisa que lo harán ellos.

¿Y se podrá usar Netflix si se está de viaje?

Sí, como hasta ahora. Netflix no cerrará la cuenta de los usuarios si se conectan a otra red wifi, ya sea de una segunda residencia o de un hotel.

En lo que se publicó la semana pasada durante unas horas en la página de Netflix se ofrecía la posibilidad de que si el usuario se encontraba fuera del hogar solicitaría un código temporal para acceder a la plataforma durante siete días.

¿Pero se podrá seguir compartiendo la cuenta?

Sí, a pesar de todo, Netflix abre la posibilidad de añadir "subcuentas" a algunas de sus tarifas. Se trata de perfiles adicionales de pago orientados a que personas ajenas al hogar puedan conectarse.

Por cada uno de estos perfiles habrá que abonar 5,99 euros al mes. No obstante, sólo se permitirá en el plan Estándar, con una "subcuenta", y en el premium, con dos.

¿Tendrán estos nuevos perfiles de pago la misma cuenta y contraseña?

No, estas "subcuentas" tendrán su propia cuenta y contraseña, aunque el pago lo hará el usuario de la cuenta principal. Aunque dependerá del "hogar Netflix", no podrá acceder al perfil de ningún miembro, tal y como venía ocurriendo hasta ahora.

¿Y al abrir una nueva cuenta se perderá el perfil del usuario con su lista de reproducción y favoritos?

No, para ello Netflix ha habilitado la opción de transferencias de perfiles. "Ahora, cualquier persona que use una cuenta puede trasladar su perfil a su propia cuenta de pago, conservando sus recomendaciones personalizadas, historial de visionado, Mi lista, sus juegos guardados y mucho más", explica la compañía.

¿Compensará pagar las "subcuentas" de 5,99 euros?

En algunos casos sí y en otros muchos, no.

Si se cuenta con una tarifa básica, con o sin anuncios, será imposible. Y lo mismo ocurrirá si, pagando los planes estándar o premium, todas las personas con las que compartes la cuenta viven en casas diferentes, aunque formen parte de la misma familia.

En el caso de la tarifa estándar, que hasta ahora permitía hasta tres perfiles y solo dejará añadir una "subcuenta", solo será viable si dos de las personas conviven en el mismo hogar. En este caso, habría que seguir pagando los 12,99 euros más un cargo de 5,99 euros. En total, serían 18,98 euros que entre tres serían 6,32 euros al mes, un 46,11% más que hasta ahora. Actualmente Netflix cuenta con un plan más barato: el básico con anuncios por 5,49 euros mensuales.

En el caso de la tarifa premium, que hasta ahora permitía hasta 4 perfiles y dejará añadir dos "subcuentas", solo será viable si dos de las personas conviven bajo el mismo techo. En este caso, habría que seguir pagando los 17,99 euros más dos cargos de 5,99 euros, es decir, de 11,98. En total, serían 29,97 euros que entre cuatro serían 7,34 euros al mes, un 66,59% más que actualmente. Actualmente Netflix cuenta con un plan más barato: el básico con anuncios por 5,49 euros mensuales. Y se queda muy cerca del precio de la tarifa básica de 7,99 euros.

La cosa cambia si, en esta misma tarifa premium, tres de las personas conviven bajo el mismo techo. En este caso, habría que seguir pagando los 17,99 euros más un cargo de 5,99 euros. En total, serían 23,98 euros que, entre cuatro, serían 5,99 euros al mes. Actualmente Netflix cuenta con un plan más barato: el básico con anuncios por 5,49 euros mensuales.

¿Compensará pasarse a la tarifa básica, ya sea con o sin anuncios?

Todo apunta a que sí, si se atiende a la variable precio. La tarifa básica con anuncios cuesta 5,49 euros y la básica, 7,99.

Pero, si se atiende a otras variables, la cosa cambia. Las dos planes más asequibles solo permiten una calidad de reproducción en HD. En cambio, el estándar ofrece la posibilidad del Full HD, y el premium, el Ultra HD.

Además, si se comparan entre las más económicas, la tarifa con anuncios añade publicidad, no cuenta con todo el catálogo de películas y series, y no permite la descarga.

¿Qué pasará si se sigue compartiendo la cuenta?

Netflix aún no aclara cómo actuará en aquellos casos en los que los usuarios sigan compartiendo la contraseña, aunque se intuye que podrían bloquear la cuenta. Según explican desde la compañía, su principal objetivo es dar a los suscriptores un mayor control sobre quiénes pueden acceder a su cuenta.

¿Compensa mantenerse en Netflix con estos nuevos precios?

En algunos casos sí y en otros muchos no. Con la imposibilidad de compartir la cuenta, sus tarifas ya no serán tan asequibles como las de la competencia. "Al final el valor de Netflix, no está solo relacionado con sus aspectos técnicos sino también por su rotación de estrenos o que estrenan las series en bloque. Hay que ponderar en la balanza", sostiene Neira.

Atendiendo únicamente a la variable precio, Netflix no sale bien parado. Aunque ofrece cuatro planes diferentes, no tiene la opción de una suscripción anual, como sí que cuenta Amazon Prime, Disney+ y HBO Max. En el caso de Amazon Prime, sus precios son de 4,99 euros al mes y 49,90 al año. Apple TV tiene una única tarifa de 6,99 euros al mes. Disney+ permite elegir entre 8,99 euros al mes o 89,90 euros al año. HBO Max cuenta con un precio de 8,99 euros al mes —sin olvidarse de que muchos usuarios aún disfrutan de la oferta de su estreno en España de 4,49 euros— y 69,99 euros al año. En el caso de Movistar+ abre la posibilidad de precios en función de la tarifa contratada o la opción de Lite por 8 euros al mes.

Además, cabe destacar que la competencia ofrece la misma calidad en sus tarifas, ya sea mensual o anual, algo que no ocurre Netflix, que varía, por ejemplo, la calidad de su reproducción. Así, una cuenta con todos sus servicios, la premium, costaría sin compartir y durante un año 215,88 euros. Por ese precio, un usuario podría pagar Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max y le sobrarían seis euros. El coste anual sería de 155,88 euros en el caso de la tarifa estándar, de 95,88 en la básica y de 65,88 en la básica con anuncios.

Y si se atiende a la opción de las cuentas compartidas, ni Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, HBO Max o Movistar+ hacen referencia a no poder dejar la contraseña a otras personas. Estas cinco plataformas permiten la creación de múltiples perfiles en la misma cuenta y varias reproducciones simultáneas. "Todas tienen el límite de la unidad familiar, aunque hagan la vista gorda", afirma Neira. Apple TV, que permite hasta seis perfiles, explica que se puede tener en común con "familiares". Matiz que también hace HBO Max: "familiares directos o personas con las que conviven". En el caso de Movistar+ establece que se podrá hacer con "miembros de la familia" y es la única que hace referencia a la localización ya que permite tres reproducciones simultáneas en hogar —dos si es en Movistar Lite— y solo una fuera.

¿Hasta cuándo mantendrá Netflix estos precios?

La plataforma suele actualizar el precio de sus tarifas tradicionalmente cada dos años. La última vez en España se produjo en octubre de 2021. Es decir, tocaría a finales de 2023.

En octubre de 2015, cuando Netflix llegó a España, el plan básico costaba 7,99, el estándar 9,99 y el premium 11,99. Dejando al margen el básico que no ha visto incrementado su precio, en los otros dos casos supone un incremento del 30,03% y del 50,04%.

¿Habrá fuga de usuarios?

Sí, y desde Netflix son conscientes de que se perderán usuarios. Uno de los nuevos CEO de la compañía, Greg Peters, reconoció en una entrevista en Variety que saben que esta medida no va a ser un "movimiento muy popular" y que esperan que haya unas "cuantas cancelaciones en reacción". No obstante, también señaló que espera que esta medida dé un "amable empujoncito" a aquellos usuarios que comparten cuentas para que se creen las suyas propias.

Aunque oficialmente no hay ningún balance, alguna que otra encuesta reciente ya muestra que el montante de la fuga puede ser considerable. El pasado mes de octubre, el informe sobre las audiencias de las OTT’s en España de GECA ya reflejaba que la imposibilidad de compartir cuentas fuera de casa podría afectar a más del 40% de los usuarios.

En enero, el barómetro TV-OTT de Barlovento afinó un poco más ya que aseguró que el 61,3% de las personas que usan Netflix lo hacen en una cuenta compartida. ¿Y si la plataforma acabase con esta práctica como está sucediendo? El porcentaje que responde que finalizaría su suscripción es del 58,7%, un 14,8% afirmó que pagará un extra para poder seguir utilizando el servicio en las mismas condiciones, un 14,6% respondió que pagaría una suscripción propia con las mismas características y el 11,8% reconoció que se abonará a la suscripción con publicidad por ser más barata.

¿Es habitual que Netflix tome una decisión de forma tan inminente?

"Sí", reconoce Elena Neira, que recuerda que pasó algo similar cuando se bloqueó hace años el acceso a la plataforma con VPN. No obstante, esta experta apunta que "había cierta urgencia" en publicarlo ya después del error de la semana pasada cuando se conocieron los planes de la tecnológica para acabar con las cuentas compartidas. "Lo que había salido era cierto, se le había dado mucho bombo y había que quitar la tirita de golpe", afirma.

Lo cierto es que el fin de las cuentas compartidas es la crónica de una muerte anunciada. Primero fueron rumores y después, durante el último año, fueron avisos durante las presentaciones de resultados. El último se produjo este mismo mes de enero. Durante la presentación de su informe de ganancias del último trimestre, en el mismo acto en el que Reed Hastings renunció a su cargo como CEO tras dos décadas al frente de la empresa, ya se indicó que el uso compartido de contraseñas se implementaría "más ampliamente" hacia "finales del primer trimestre de 2023".

Las alertas se encendieron hace siete días cuando la compañía publicó durante un corto periodo de tiempo en España un artículo del centro de ayuda que contenía información de Chile, Costa Rica y Perú. En esta información se aseguraba que exigiría a todos los usuarios que usasen la misma cuenta, aunque con diferentes perfiles, que se conecten a Netflix desde el wifi del titular con cierta frecuencia, al menos una vez al mes.

Sin embargo, ni 24 horas después, había desaparecido dando lugar a un recordatorio de que cada cuenta está "destinada a personas que viven juntas en un solo hogar", que "las personas que no vivan en tu hogar tendrán que usar su propia cuenta" y que "usamos información como direcciones IP, id de dispositivo y actividad de la cuenta para determinar si un dispositivo que inició sesión en tu cuenta forma parte de tu ubicación principal".

Pero, como novedad, añadieron la advertencia de que cuando "se inicia sesión en una cuenta desde un dispositivo que se encuentra fuera de tu hogar o se empieza a usar dicho dispositivo con frecuencia, es posible que te pidamos que lo verifiques antes de poder usarlo para ver Netflix o que cambies el hogar Netflix". La empresa californiana introdujo así el concepto "hogar Netflix" que en caso de España aparece poco desarrollado, pero que cambia en aquellos países —Chile, Costa Rica y Perú— en los que la plataforma ha estado probando cobrar un importe adicional por las cuentas compartidas desde el pasado verano.