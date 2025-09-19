La Audiencia Nacional pone en libertad a otro líder de la Mocro Mafia

Los medios de comunicación de Países Bajos informaban este viernes de una noticia que ya no sorprende demasiado, dados los antecedentes: la puesta en libertad de un presunto miembro de la Mocro Mafia. Su apellido no puede ser más ilustre, Taghi. Firass, de 24 años, es sobrino de Ridouan, máximo cabecilla de la organización criminal, fue detenido en Tarifa cuando entraba en España desde Marruecos. Cayó en virtud de una orden europea a solicitud del país neerlandés, que le atribuía su participación en un gran alijo de cocaína. Sin embargo, un error en el proceso de extradición le deja en libertad.

La puesta en libertad del sobrino de Taghi se produjo tras el recurso presentado por el mismo abogado que, en su momento, consiguió la salida de prisión de otro de los hombres fuertes de la Mocro Mafia, Karim Bouyakhrichan, que permanece prófugo de la Justicia desde hace más de un año.

La Fiscalía Antidroga, que se opuso a la decisión, llevó a cabo todos los pasos precisos para hacer avanzar el proceso y entregar al presunto narco a Holanda. El Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional acordó en un primer momento la prisión provisional de Firass. Sin embargo, no se materializó la entrega en los plazos establecidos para ello, lo que propició que el letrado que representa sus intereses presentase un recurso de apelación.

Dicho recurso encontró amparo en la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional, admitiendo que el plazo de entrega de diez días prorrogable por otros diez días más no se habían cumplido, por lo que entendió que correspondía poner en libertad al sobrino de Ridouan Taghi.

Lo ocurrido vuelve a poner en entredicho el funcionamiento del sistema judicial en España, que en los últimos tiempos ha causado la puesta en libertad de numerosos presuntos criminales. Otro ejemplo de ello es Fikri Amellah, cuya historia detalló en su día Narcodiario.