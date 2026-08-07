Cae un entramado que envió 21.000 kilos de cocaína de Ecuador a España

En marzo de 2025, la Guardia Civil, en colaboración con autoridades alemanas, la Policía de Ecuador y otras fuerzas policiales europeas, daba un primer gran golpe de mano a una organización criminal que enviaba toneladas de cocaína desde el país sudamericano a Europa, teniendo a España como gran referencia de entrada y, en concreto, los puertos del Mediterráneo.

Ahora, 18 meses después, la Unidad Central Operativa (UCO), en colaboración con la propia Policía Nacional de Ecuador, ha completado la que se ha bautizado como Operación Mondragón, que ha servido para desarticular una organización criminal de carácter internacional dedicada a la introducción de grandes cantidades de cocaína a través de diversos puertos de España, principalmente Málaga, Algeciras y Valencia.

Para ello, los principales investigados habrían establecido un complejo entramado societario que servía para dar apariencia de legalidad a importaciones provenientes de Sudamérica y camuflar la droga en algunos de estos envíos.

A lo largo del año 2024 se llevaron a cabo varias actuaciones policiales que condujeron a la incautación de varios contenedores con un total de 21 toneladas de cocaína en Brasil, Ecuador y en los puertos españoles de Málaga, Algeciras y Valencia.

Fruto de estas actuaciones, se efectuaron tanto detenciones de intervinientes en alguna de las operativas como recopilación de pruebas e indicios contra los verdaderos organizadores de la actividad criminal, que operaban fundamentalmente entre España y Dubái.

La organización criminal estaba compuesta por tres ramas. La primera, la española y principal, conformada por ciudadanos españoles y marroquíes que se encargaba de la creación de la estructura empresarial necesaria para la importación de los contenedores desde Sudamérica y cuya función era la de dar apariencia de legalidad a esta actividad así como dar un destino a la carga legal.

La segunda de las ramificaciones se encontraba en origen, en concreto, en Ecuador, desde donde salió la mayor parte de la droga incautada. Desde los principales centros logísticos del país, principalmente el puerto de Guayaquil, controlaban la contaminación de los contenedores que finalmente habrían de llegar a España. La red criminal de Los Choneros estaba detrás de esta fase del negocio.

La tercera rama, asentada en Dubái, la conformaban los inversores, de origen albanés, que inyectaban grandes cantidades de dinero a las empresas españolas y que, a su vez, servían como pagos para dotar de actividad a las mismas y poder camuflar así grandes envíos periódicos de droga. Ya hemos contado en diversas ocasiones que en el emirato se siguen organizando buena parte de los negocios del narcotráfico a gran escala, casi siempre en conexión directa con España.

En marzo de 2025, se realizó la explotación de la primera fase de la investigación en Ecuador, desarticulando la rama asentada en dicho país y de la que se derivó la realización de 50 registros domiciliarios en diversos puntos del país, así como la detención de 36 personas.

En este operativo participó personal de la Unidad Central Operativa integrado en la fuerza policial ecuatoriana.

Golpe en Brasil al origen de los alijos de cocaína que llegan a España bajo el casco de mercantes Ver más

En España, como consecuencia de esta investigación de más de dos años, se han llevado cabo registros domiciliarios y detenciones en las provincias de La Rioja, Alicante, Sevilla y Cádiz.

La actuación se ha saldado con la detención e investigación de ocho personas y la incautación aproximada de un millón de euros en efectivo que se encontraron en los registros efectuados en la población de Arnedo (La Rioja). Asimismo, se han bloqueado numerosas propiedades, vehículos y productos financieros.

La investigación en España ha sido dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga y el Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional.