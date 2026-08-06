Aislado en Galicia un turista que dio positivo por hantavirus en Francia

Un viajero de nacionalidad franco-argentina se encuentra actualmente aislado junto a su familia en su lugar de alojamiento en Galicia tras haber dado positivo por hantavirus (en su variante 'andes'). Según ha confirmado el Ministerio de Sanidad el contagio fue detectado a partir de una muestra recogida hace unos días en Francia. Pese al diagnóstico, las autoridades sanitarias han descartado su ingreso en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) dado que el paciente se encuentra completamente asintomático.

Las autoridades sanitarias francesas fueron quienes dieron el aviso este mismo jueves sobre el caso de este turista, que transitó por el país vecino durante la segunda mitad del mes de julio. Según detallan fuentes del Ministerio, el paciente acudió a los servicios médicos en Francia presentando un "cuadro respiratorio leve". Tras realizarle las pruebas pertinentes, Francia identificó que se trataba de hantavirus. Sin embargo, desde Sanidad subrayan que el turista viajó posteriormente a España cuando ya estaba asintomático, motivo por el cual recalcan que "ya no podía contagiar".

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A pesar de que el paciente no presenta síntomas, el protocolo sanitario ya se ha activado. Tanto el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) como los servicios de Salud Pública de la Xunta de Galicia están trabajando de manera conjunta. Actualmente se están llevando a cabo los estudios necesarios para determinar las acciones a seguir y se han puesto en marcha los procedimientos habituales para gestionar tanto el caso como a los posibles contactos que haya podido tener el turista.

El antecedente reciente del crucero 'MV Hondius'

Este caso aislado se detecta justo un mes después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) diera por finalizado un importante brote de esta misma variante ('andes'). Aquel episodio tuvo lugar en el crucero MV Hondius el pasado mes de abril y requirió de una compleja y delicada operación de evacuación en Tenerife, dejando un trágico balance de tres fallecidos. Durante aquel brote 14 ciudadanos españoles tuvieron que ser evacuados y permanecieron aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Dos de ellos terminaron dando positivo por hantavirus durante dicho periodo de cuarentena.

El hantavirus es una enfermedad de origen viral cuyos síntomas iniciales suelen ser similares a los de un cuadro gripal. Su principal vía de transmisión al ser humano es a través del contacto con la orina, las heces o la saliva de roedores infectados. En cuanto a la variante 'andes' —la detectada en este turista franco-argentino—, se trata de un subtipo predominante en Chile y Argentina (con especial incidencia en la región de la Patagonia). Una de las particularidades de esta cepa es que permite el contagio de persona a persona, aunque se trata de una transmisión muy poco frecuente y que requiere de un contacto estrecho y prolongado con el infectado.