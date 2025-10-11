Cae en Ibiza 'Black Jack', cabeza de puente del Clan del Golfo en España

"Cinco narcotraficantes que exportaron más de 20 toneladas [de cocaína] a Europa fueron capturados, tres en España y dos en Colombia, en operación conjunta de la policía colombiana con la española. Entre ellos, Juan Pablo Prada, alias Black Jack, del Clan del Golfo". Así anunció el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el saldo definitivo de una operación internacional bautizada 'Gulupa' y que tenía como objetivo principal la detención de Pablo Felipe Prada Moriones, conocido por los alias de Black Jack o La Firma, que se encontraba en la isla de Ibiza, el mismo enclave del Mediterráneo en el que fueron detenidos varios capos de la 'Ndrangheta este mismo verano.

El operativo se desarrolló en el marco de la colaboración entre la Policía Nacional de Colombia y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española, todo ello bajo el amparo de Europol y de Interpol. Alias Black Jack, según fuentes oficiales, sería no solo cabecilla de narcotráfico, sino también de blanqueo de capitales, al servicio del clan con base en el Golfo de Urabá. Se encargaría, además, de cerrar los tratos para el envío de cocaína con la principales redes criminales que operan entre Sudamérica y Europa, tales como la 'Ndrangheta, la Mocro Mafia o el Cártel de Los Balcanes, así como con las organizaciones mexicanas.

En España, además del citado líder de la organización, fueron capturados otros dos miembros de la misma, a saber, Santiago Prada y Carlos Zuloaga. De interés especial resultó el arresto de este último, que pudo ser localizado en Madrid tras hacer uso de una tarjeta de crédito, según cuentan varios medios de comunicación colombianos. Un error poco común por parte de los narcos en la actualidad. Cayó detenido en el barrio de Lavapiés.

En cuanto a Black Jack, recibe ese apodo por su capacidad para convertir el dinero físico en moneda virtual. Así, le fueron intervenidos 44 monederos de criptomoneda y le atribuyen el movimiento de al menos 700 millones de dólares por esta vía, blanqueando así ingentes beneficios del narcotráfico internacional.

En Colombia, por otra parte, fueron detenidas otras dos personas. La primera de ellas responde al nombre de Jimmy García, y fue arrestada en Pereira. Se encargaría de realizar pagos por orden del detenido en Ibiza. La segunda, una mujer, es Brenda Pineda, arrestada en el aeropuerto de Medellín, colaboradora en el sistema financiero, según la Policía.

Los informes del caso apuntan a que alias Black Jack tendría contacto directo con el máximo cabecilla del Clan del Golfo, alias Chiquito Malo, del que apenas se tienen noticias en los últimos meses por hallarse bien protegido en su refugio colombiano.

Las ramificaciones de la organización desmantelada se extendían por todo el mundo, desde el origen, en Colombia, pasando por España, lugar por el que entraba la cocaína –también por Holanda– y donde se encontraban algunas empresas vinculadas con la red criminal, y acabando en Dubái, donde, como se sabe, sigue afincada la cúpula de buena parte de los grandes clanes de la droga a nivel global.