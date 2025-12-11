Cae uno de los mayores tentáculos del Cártel de Los Balcanes en España

La Policía Nacional, la Guardia Civil y las respectivas policías de Colombia, Eslovenia y Serbia acaban de ejecutar una nueva operación que supone un duro golpe de mano a uno de los tentáculos del Cártel de Los Balcanes que opera en España con un único objetivo: dominar el mercado de la cocaína a gran escala. El registro de una villa de lujo supuso la fase final de una acción iniciada con la intervención de importantes cantidades de droga, al menos 1.100 kilos, según la Policía de Serbia, pero una cantidad mucho mayor según los datos a los que ha podido acceder Narcodiario. La organización desmantelada era potentísima.

El viceprimer ministro de la República de Serbia y ministro del Interior Ivica Dačić, explicó que la operación, coordinada a través de Europol, se saldó con 17 personas fueron detenidas, todas ellas completamente establecidas en España, de las cuales ocho son ciudadanos serbios, y 1,1 toneladas de cocaína incautadas, además de grandes cantidades de armas y dinero.

Además de los miembros del Balkan Cartel, también fueron detenidos presuntos narcotraficantes de origen español, esloveno y búlgaro, todos ellos relacionados con los primeros para desarrollar los negocios transoceánicos de transporte de de cocaína.

Los balcánicos, según detalla el viceprimer ministro serbio, han proporcionado logística y equipamiento para la recepción de las drogas transportadas desde Colombia, que llegaron por barco a España, y posteriormente fueron almacenadas en coordinación con varios grupos criminales autóctonos, de la propia Península Ibérica.

Por ahora ha trascendido la intervención de los citados 1.100 kilos de cocaína, pero se ha podido relacionar a los investigados con la organización objeto del golpe policial.

En el registro de la villa ubicada en España, los agentes localizaron gran cantidad de teléfonos móviles escondidos en una zona de lavandería, así como numerosas armas de fuego y dinero en efectivo, este último oculto en una caja fuerte. Al mismo tiempo, ya analizan la abundante documentación que pudo ser recabada, así como los datos presentes en los terminales, para continuar con las pesquisas.