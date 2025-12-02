Cae 'El Santo' del cannabis en una macrorredada por toda la isla de Tenerife

"El mejor extractor mundial de cannabis". Así se definía en redes sociales un individuo apodado El Santo, presunto líder de una gran organización que, mediante el control de clubes y asociaciones cannábicas, dominaba la venta de toda clase de derivados de la marihuana en la isla de Tenerife. En total, 14 personas han sido detenidas en una operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil. En enero de este año se realizó otra acción similar en el mismo enclave canario.

Las pesquisas se iniciaron en noviembre de 2024, cuando la Fiscalía Antidroga comenzó a investigar la actuación de media docena de esas asociaciones repartidas por toda la isla y que nominalmente pertenecían a testaferros que nada tenían que ver con la actividad que en ellas se ejercía.

Las localidades de Adeje, El Fraile, San Isidro, Abades y Caletillas fueron objeto de registro, y los clubes cannábicos de todas ellas quedaron cerrados y precintados tras el operativo. Todo ello se produjo después de que los agentes tuviesen constancia de la presencia de la red criminal que contaba con una laboratorio para extraer y procesar la droga, al menos tres plantaciones para el cultivo de las plantas y dos fincas exteriores, todo ello para abastecer al entramado de la materia prima precisa para hacer florecer su negocio ilegal.

En el marco de esos registros, los agentes intervinieron 70 kilos de marihuana, casi nueve kilos de hachís, más de un kilo de resina, 1.736 plantas, 57 gramos de cocaína, setas alucinógenas, 116 gramos de rosin (concentrado de cannabis), 109.452 euros en metálico y dos armas de aire comprimido.

En cuanto a El Santo, las autoridades explican que se promocionaba en redes sociales como “el mejor extractor mundial de cannabis” y viajaba a países como Argentina, Tailandia o Italia para publicitar su marca y sus métodos de elaboración de rosin y de bubble hash, otro derivado del cannabis.

La organización criminal aprovechaba el enorme consumo de drogas en la isla de Tenerife para obtener enormes beneficios a través de su actividad delictiva.