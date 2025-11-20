Caen los 'dueños' de las lanchas que recogieron la cocaína del narcosubmarino de A Pobra

Agentes de la Sección Greco Galicia de la Udyco Central detuvieron en las últimas horas a las dos personas a cuyo nombre figuran las dos narcolanchas que recogieron los 3.650 kilos de cocaína intervenidos en septiembre pasado en A Pobra do Caramiñal, en la cara Norte de la ría de Arousa, procedentes de un narcosubmarino.

Los arrestos vienen dados por los análisis realizados tras la primera oleada de detenciones, tras las que los especialistas del Cuerpo Nacional de Policía consiguieron determinar la identidad de las personas a cuyo nombre se encontrarían las dos embarcaciones de 7,99 metros de eslora que salieron a las inmediaciones de la isla de Sálvora para recepcionar el alijo (como se sabe, si alcanzan los ocho metros pueden considerarse narcolanchas y estarían prohibidas).

Uno y otro ya han sido interrogados por los agentes con base en la Comisaría Provincial de Pontevedra, responsables de toda la investigación. Sin embargo, como ocurre en casi todos los casos de este tipo, no obtuvieron respuesta por su parte.

Sí se sabe que uno de ellos es una persona sin recursos, por lo que todo apunta a que fue utilizado por los criminales como 'hombre de paja' para figurar como dueño de una de las lanchas de color blanco que, según todos los indicios, partió de la ría de Muros y Noia y llegó a tierra por la de Arousa tras recibir los fardos en el entorno de As Illas Atlánticas. En cuanto al segundo, podría tener cierto conocimiento acerca del uso que se le iba a dar a la embarcación, si bien resultará complicado de acreditar. Tanto uno como otro, en todo caso, estarían muy lejos de la cúspide de la organización criminal desmantelada.

Los últimos arrestos, en todo caso, hacen que asciendan a 16 los investigados por estos hechos: los tres sudamericanos detenidos en un primer momento –los tripulantes del semisumergible–, los once gallegos que cayeron pocos días después en relación con la descarga y los dos citados de las últimas horas que, además, serán puestos a disposición del juzgado de Muros a lo largo de la jornada de este jueves.