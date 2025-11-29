Descubren una banca clandestina para narcos de toda Europa con base en Madrid

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la financiación del narcotráfico internacional, cuya base operativa se situaba en el extrarradio de Madrid. Han sido detenidas 16 personas, entre ellas el líder, especialista en el sistema de la hawala, que permite realizar transacciones sin mover el dinero físicamente. Todos ellos se erigían una entidad bancaria para el narco realizando transferencias de un país a otro, casi a diario, de dinero procedente de la venta de estupefacientes para su incorporación al flujo económico legal o para la reinversión en nuevas partidas de droga. Un operativo similar se produjo a finales de 2024, también con base en España y ramificaciones en Dubái.

La investigación comenzó el pasado mes de mayo, cuando se constató la existencia de una célula dedicada a la hawala en una vivienda situada en la madrileña localidad de Rivas Vaciamadrid. Tras varias gestiones, los agentes pudieron comprobar que en ese inmueble se acumulaban grandes cantidades de dinero en efectivo, presuntamente vinculado con la financiación del narcotráfico internacional, y que posteriormente era distribuido hacia diferentes puntos de España.

Además, los investigadores constataron que los moradores de la vivienda eran empleados a sueldo de un líder, quien tenía una vasta cartera de clientes dedicados al narcotráfico internacional que necesitaban transferir grandes cantidades de efectivo de un país a otro, dinero procedente de la venta de estupefacientes a gran escala. Su trabajo era que todos esos grupos de narcos de distintos países europeos tuviesen siempre el dinero en efectivo que necesitasen para sus negocios.

La hawala, que históricamente funcionaba mediante la entrega de medio billete con su código como garantía de que el pago estaba hecho, ha evolucionado a sistemas más modernos merced a las nuevas tecnologías. Sin embargo, hay criminales que siguen apostando por ese viejo sistema: un miembro de su organización recibe el dinero en España y, al mismo tiempo, la mitad de ese billete (con su código), y la otra mitad del billete llega a su poder en destino, que en muchas ocasiones es Dubái. El dinero estaría en la caja sin tener que moverlo.

La organización actuaba como una 'entidad bancaria para el narco' a través de ese sistema. De esta forma, cuando los clientes realizan una venta de droga en el extranjero y reciben el pago allí, recurren a este 'hawallader' o 'cambista' para que recoja el dinero que han generado en el extranjero y les entregue la misma cantidad -salvo la comisión que se lleva por hacer la transferencia- en algún punto de la geografía español donde lo soliciten. El dinero transferido se incorpora al flujo legal o se utilizaba para la reinversión en nuevas partidas de droga.

Los empleados de la organización recorrían cientos de kilómetros a diario, en viajes de ida y vuelta en el mismo día, solamente para hacer las entregas de dinero, transportando los billetes precintados y escondidos en compartimentos ocultos (caletas) que tenían instaladas en los vehículos que utilizaban.

Finalmente se llevó a cabo la explotación operativa mediante la entrada y registro de ocho inmuebles en Madrid, Huelva, Guadalajara y Málaga –entre ellos el domicilio del líder así como la vivienda de Rivas Vaciamadrid donde se almacenaban grandes cantidades de efectivo-. Como resultado total, los agentes intervinieron más de 500.000 euros en metálico, 15 relojes de lujo, dos armas de fuego cortas, más de 170 cartuchos de 9 milímetros y ocho vehículos de alta gama.

Durante la investigación han sido detenidas 16 personas, la mitad de ellas en Madrid, pero también en Huelva, Guadalajara, Málaga, Barcelona y Valencia relacionadas con los hechos investigados, ingresando seis de ellas en prisión provisional.