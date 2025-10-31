Narcos españoles se infiltran en los peajes de Francia y atacan con clavos a los coches de Policía

Ocurrió en el entorno de la ciudad de Saint-Étienne, al Sur de Lyon y a muchos kilómetros de la frontera entre Francia y España. Sin embargo, una vez más, un traficante de drogas procedente de la Península Ibérica no tuvo dudas a la hora de poner en riesgo la vida de los policías del país galo para intentar salvar el gran alijo de hachís que transportaba en su BMW. Pero la investigación fue más allá. Su resultado, que se conoce poco después de la relación de otros narcos españoles con el asesinato de un guardia en el río Guadiana, tiene un mayor alcance, pues desvela por primera vez la connivencia de trabajadores de una empresa dedicada al control de peajes de la autopista al servicio de los criminales.

En el marco de la fase de explotación de la operación, según informa la Police Nationale de Francia, se incautaron 450 kilos de hachís en posesión del sospechoso, que, a bordo de un automóvil de altísima gama y cilindrada, transportaba desde España.

La investigación, iniciada a finales del verano de 2025 por la delegación de la OFAST en Lyon y dirigida por la fiscalía de Saint-Étienne, tenía como objetivo frenar "la importación masiva de estupefacientes desde España", según detalla el Ministerio Público francés. El trabajo culminó con la detención del individuo que estaba al volante del BMW durante un operativo antidrogas el 4 de octubre.

El conductor, que actuaba de forma temeraria, lanzó clavos específicos para destrozar los neumáticos contra vehículos policiales. Contaba con ellos en su 'dotación' de narcotransportista. Sin embargo, pese a su resistencia, fue detenido gracias a la tenacidad de los agentes, que pusieron en riesgo su integridad física.

En paralelo, y en los días siguientes a la caída de la droga, también fueron detenidos tres cómplices, nada menos que operadores de cabinas de peaje en el tránsito entre España y Francia que, según parece, estaban a sueldo de los narcos para permitir el paso de los vehículos go-fast cargados de droga.

Ante tales evidencias, todos fueron llevados ante un juez, y tres de ellos, dos trabajadores de la empresa de peajes y el conductor del BMW, fueron ingresaron en prisión preventiva.