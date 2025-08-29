Detenido por intentar pasar a Alemania cincuenta kilos de marihuana camuflados en aceite de oliva español

El 6 de agosto de 2025, agentes de la Oficina de Investigación Aduanera de Essen y de la Aduana Principal de Düsseldorf incautaron 52 kilogramos de droga y arrestaron a un ciudadano lituano. Era el conductor de un vehículo procedente de España que decía transportar aceite de oliva. Efectivamente, llevaba el oro líquido español, pero también la droga. Ese era el sistema que eligió para ocultar la sustancia. Las rutas de la marihuana entre ambos países se describieron en este periódico con el amplio reportaje a cargo del Frankfurt Allgmeine Zeitung sobre el asesinato de un confidente policial en Marbella.

La acción policial, de la que no se ha podido informar hasta ahora por motivos de la investigación, se produjo tras una inspección de un camión lituano el 6 de agosto de 2025, con la asistencia de la Aduana Principal de Düsseldorf. La maniobra se produjo en la A-57 a cargo de los perros aduaneros Fiete y Kim, que demostraron un olfato agudo.

Ello fue así porque consiguieron detectar varias bolsas de marihuana en varios palés del aceite de oliva procedente de España que, como saben los lectores de Narcodiario, es la gran huerta de la marihuana a nivel europeo. Los investigadores responsables de la Oficina de Investigación Aduanera de Essen asumieron la investigación in situ. Se inició un proceso penal contra el conductor del camión lituano, que fue arrestado.

Con el apoyo de la Agencia Federal de Ayuda Técnica (THW, por sus siglas en alemán) y la Aduana Principal de Düsseldorf, los investigadores de Essen transportaron el camión a un punto de descarga adecuado para una inspección exhaustiva. Allí se encontraron e incautaron un total de 55 bolsas con más de 52 kilos de cogollos de marihuana distribuidas en cuatro palés.

El 7 de agosto de 2025, el Tribunal de Distrito de Neuss ordenó la prisión preventiva contra el acusado a petición de la Fiscalía de Düsseldorf. El valor en la calle de la droga incautada asciende aproximadamente a 520.000 euros.

La Oficina de Investigación Aduanera de Essen está realizando más investigaciones por encargo de la Fiscalía de Düsseldorf con la intención de llegar al resto de la organización, ramificada en Alemania y en España, a través de la coordinación con las fuerzas de seguridad del país ibérico.