Los narcos del Guadalquivir dispararon más de 50 cartuchos en ráfaga cuando llegó la Policía

Tras el suceso ocurrido en la madrugada de este sábado en Isla Mayor, Narcodiario ofrece varias novedades en exclusiva. La primera, las consecuencias para los policías nacionales: son tres los agentes que resultaron heridos. Al que se conoció en un primer momento, el que fue trasladado al hospital de forma urgente y fue intervenido con éxito, se unen dos más: un segundo que recibió otro impacto de bala, en su caso en el costado, y un tercero con contusiones en el marco del operativo.

La inspección de las tres naves en las que se estaba produciendo la descarga de droga desembocó en la incautación de un alijo de hachís que ascendió a 700 kilos. Sin embargo, el hallazgo más importante no fue ese. Lo más relevante llegó tras analizar la escena en la que se produjo el tiroteo, con un resultado esclarecedor: los narcotraficantes dispararon más de 50 cartuchos para intentar proteger su droga, sin importarle las consecuencias.

Mientras, la gran dificultad que se cierne a partir de ahora es la localización de los supuestos autores de los disparos que, al mismo tiempo, serían autores de un delito de narcotráfico. Ello es así por la orografía del terreno en el que se produjeron los hechos, muy controlados por las organizaciones criminales y repletos de caminos, canales inundados y pequeñas construcciones típicas del entorno de la zona más oriental del Parque de Doñana.

Sobre los heridos, todos ellos del Greco Jerez de la Brigada Central de Estupefacientes, su estado evoluciona favorablemente. El más grave de ellos, la que la bala le entró bajo el chaleco antibalas hacia la zona del abdomen, fue intervenido de forma satisfactoria y permanece estable. El segundo que también recibió un balazo en el costado sufre fractura de dos costillas, y el tercero se recupera bien.

Tras el análisis forense queda acreditado que los disparos se realizaron en ráfaga con armas de guerra preparadas a tal efecto.