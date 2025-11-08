Los narcos tirotean a un policía nacional durante una redada en el Guadalquivir

Ocurrió lo que llevaba tiempo anunciándose. Un año y medio después del crimen de Barbate y apenas unas semanas más tarde del asesinato del Guadiana, otro agente de las fuerzas de seguridad que lucha contra el narco ha sido objeto de la violencia extrema por parte de los criminales. Un miembro de los Greco Cádiz, la unidad de la Brigada Central de Estupefacientes desplazada en el Sur de España, ha sido tiroteado en el marco de una redada en el término municipal de Isla Mayor, cerca del río Guadalquivir. En la mañana de este sábado está siendo operado de urgencia tras recibir al menos un disparo en la zona del abdomen.

El episodio sucedió en la madrugada de este sábado, sobre las 7.00 horas, en plena acción policial para evitar un desembarco de droga en el citado río Guadalquivir. Los criminales emplearon armas de guerra de alto calibre y efectuaron varios disparos contra los policías. Por el momento, se desconoce si la sustancia que pretendían 'defender' de las autoridades era hachís o cocaína.

En vista de la gravedad de los hechos se han desplegado agentes policiales de distintas unidades para dar con los narcos. Uno de los puntos a los que han llegado es el entorno de un inmueble en el que podrían haberse refugiado los autores, si bien las primeras noticias apuntan a que habrían huido de ese lugar.

La dificultad del operativo es máxima, pues Isla Mayor se encuentra a medio camino entre la desembocadura del Guadalquivir y la ciudad de Sevilla, en un entorno de muy difícil control para las fuerzas de seguridad.

Sobre el estado del agente, permanece reservado por el momento. Ha trascendido que la protección del chaleco antibalas ha impedido su muerte en el acto. Las informaciones a las que ha podido acceder Narcodiario apuntan a que está grave, pendiente de evolución.