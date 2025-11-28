Droga camuflada en cajas de fruta: cae una red criminal que introducía cocaína por Valencia y Galicia

Agentes de la Policía Nacional junto con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de Guardia Civil, han intervenido en el puerto de Valencia más de dos toneladas de cocaína que viajaba dentro de cajas de fruta con origen Ecuador. La acción policial indica que los narcos siguen apostando por ese puerto a pesar de los golpes de las autoridades, aunque también diversifican sus vías de entrada: en este caso concreto, la red criminal también operaba a través de Galicia y, en concreto, por el puerto de Vigo.

En la operación se ha detenido a cuatro personas a las que se acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. La Policía señala que ha conseguido desarticular "una de las principales redes de importación de cocaína desde Ecuador, a la que se le imputan más de 2,5 toneladas de cocaína de alta pureza".

La investigación comenzó en noviembre de 2023, como resultado de las detenciones que se realizaron tras la entrega controlada de dos contenedores que ocultaban más de 3.000 kilos de cocaína. De esa investigación se identificó a diversas personas que podrían estar dedicándose a la importación en contenedores de fruta procedente de Sudamérica, donde estarían ocultando cocaína.

Posteriormente, como resultado de la investigación, se procedió a la aprehensión, en noviembre de 2024, de más de 500 kilos de cocaína ocultos en uno de los cuatro contenedores que importaba una empresa valenciana por el puerto de Vigo. En esta ocasión no se produjeron detenidos, pero las investigaciones continuaron, señalando a otras empresas con las que se continuaron las pesquisas.

Ya en el presente mes de noviembre de 2025, en el marco de la investigación, y continuando con el control efectuado sobre las importaciones de fruta con origen en Sudamérica, se procedió a la revisión de varios contenedores. En uno de ellos se encontraron 2.005 kilogramos de cocaína, repartidos en 2.000 pastillas, dentro de cajas de fruta que procedían de Ecuador.

Autorizada la entrega controlada de la droga por el Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Valencia el lunes, 17 de noviembre, se procedió a la detención de cuatro personas por su vinculación con un entramado de empresas dedicadas a la importación de grandes cantidades de cocaína ocultas en contenedores de fruta.

Además, se han incautado 10.000 euros, armas blancas, dos coches de alta gama, ordenadores, teléfonos móviles, una máquina de contar billetes, un detector de metales y otro de frecuencias y diversa documentación.