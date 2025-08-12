De Santo Domingo y camuflada en zumos: así querían colar en España el mayor alijo de cocaína líquida

Las autoridades dominicanas intervinieron 623 botellas de zumos y refrescos que contenían más de 137 kilos de cocaína líquida en el puerto de Caucedo, en Santo Domingo. La droga, destinada a España y que iba a ser enviada en contenedor, constituye el mayor hallazgo en este formato en la historia de la isla caribeña. La República Dominicana se ha convertido en un gran hub para el crimen organizado en los últimos años.

Tras tener conocimiento de la posible presencia de los narcóticos, y en el marco de una intensa labor de inspección intrusiva del envío dirigido a la Península Ibérica que se extendió durante cinco días, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público, analistas forenses y personal de la Seguridad Militar del Puerto Multimodal Caucedo, incautaron el cargamento, todo ello durante un operativo desarrollado en dicha terminal ubicada en el municipio de Boca Chica, en la provincia de Santo Domingo.

Los agentes antinarcóticos, en colaboración con militares y miembros de otras agencias, actuando en base a informes de inteligencia, intervinieron un contenedor destinado a exportación, el cual contenía más de 46.000 botellas de zumos y refrescos de marcas comerciales que nada tienen que ver con el envío ilícito. Durante la inspección, se detectó una sustancia extraña en uno de los envases, lo que motivó la activación inmediata del protocolo de actuación por parte de los fiscales y las unidades operativas.

El operativo contó con la participación de varios fiscales, 20 analistas forenses, 29 técnicos administrativos, personal de seguridad y oficiales de la DNCD. Toda la carga fue trasladada para fines de peritaje.

En total, los expertos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), encabezados por su directora, Sonia Lebrón, analizaron 46.944 botellas, de las cuales 623 envases dieron positivo a cocaína, con un peso total de 137,28 kilogramos.

"Este decomiso representa el mayor caso de cocaína líquida incautado en la historia de la lucha contra el narcotráfico en la República Dominicana", señalaron las autoridades.

Según el manifiesto de carga, el contenedor tenía como destino final España, y de acuerdo con las investigaciones preliminares, las bebidas habrían sido contaminadas por redes criminales que operan en la República Dominicana. La empresa exportadora se halla bajo el radar de la investigación.

"Las organizaciones de narcotráfico continuamente implementan nuevas técnicas para evadir los controles, lo que nos obliga a perfeccionar nuestras estrategias de detección y respuesta", añade la DNCD. "La mercancía fue adquirida a granel por una empresa exportadora actualmente bajo investigación", concluyen.