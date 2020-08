"Eché la solicitud del IMV en junio y aún pone 'en estudio', ¿qué puedo hacer?": nuevas preguntas y respuestas sobre tus derechos

Publicada el 23/08/2020 a las 06:00

Seguro que tienes muchas dudas legales sobre tus derechos después de que el covid-19 llegara de golpe a tu esfera personal y la de tu entorno. infoLibre, junto con el letrado Eduardo Ranz, del despacho ERA Abogados [pincha aquí para ver su web], resuelven tus dudas respecto a las medidas adoptadas por el Gobierno durante y después del estado de alarma.

Puedes enviarnos tus preguntas a este correo [pincha aquí]. Aquí va la decimoctava tanda de preguntas y respuestas.

Ingreso MÍNIMO VITAl

PREGUNTA. Solicité el IMV el 15/06/20, y a día de hoy sigue en estudio. Acabo de empezar a trabajar este mes de agosto, y me gustaría saber si sigo teniendo derecho a la ayuda o, por estar trabajando actualmente, ya no puedo recibirla, o si me puede corresponder algo desde el día que la solicité hasta la fecha que he empezado a trabajar. Mi contrato es de media jornada y mi nómina de 600 euros. Actualmente vivo solo y tengo una hipoteca a mi cargo de 350 euros más 100 euros de gastos. Carlos Javier.

RESPUESTA. El plazo para que el Gobierno se pronuncie sobre la petición de IMV es de tres meses, por lo que aún están en plazo. Igualmente indicar que, dado que eres el único miembro de la unidad familiar, la ayuda está prevista para un máximo de 462€ y tu nómina la supera, por tanto es probable que se vea rechazada.

P. Estoy trabajando y mi sueldo neto es 613 euros. Estoy separada y tengo la custodia de mi hija, y cobro la prestación de hijos a cargo, pero no he recibido el Ingreso Mínimo Vital de oficio. ¿Me pertenece? Solo vivimos ella y yo, pero no tengo certificado de familia monoparental, aunque en el padrón de la vivienda sólo estamos las dos. Mari Carmen.

R. Si bien es cierto el IMV en diversos casos ha sido reconocido de oficio, es recomendable solicitarlo. De hacerlo antes del 15 de septiembre, la ayuda tendrá efectos retroactivos a 1 de junio. En cuanto al sueldo, indicar que la ayuda prevista para un adulto y una menor es de 701,48 €, que se incrementarán en 100€ en el caso de familias monoparentales. Sin embargo uno de los requisitos es ser demandante de empleo.

P. Llevo esperando contestación durante más de dos meses para la resolución de la solicitud de renta mínima vital. Quiero, antes de que pasen los tres meses, poder reclamar, porque a lo mejor después no procede por silencio administrativo. ¿Podría reclamar en la Seguridad Social mi tramitación para que me den alguna contestación? Ana Herrero.

R. El plazo de los tres meses supone que de cumplirse el silencio administrativo en este caso, se entenderá como negativo y será necesario volver a presentar la solicitud. Lo que es posible es presentar una queja para el caso de entender que la administración no está actuando con la diligencia debida.

P. Me surgen algunas dudas sobre esta prestación sobre el Ingreso Mínimo Vital. Mi unidad familiar son mis dos hijos: uno mayor de edad de madre soltera y una menor de 7 años con padre reconocido. En octubre del año pasado, el padre de mi hija se empadronó conmigo por problemas económicos y de forma temporal hasta que pueda solucionarlos, ya que mantenemos muy buena relación sin ser pareja. Yo soy parada de larga duración y no tuve ningún ingreso el año pasado. ¿Puedo solicitar el IMV para mí y para mis hijos, o ahora por vivir temporalmente con el padre tendría que solicitarlo con él obligatoriamente? También me gustaría saber si en caso de que lo concedan y después de unos meses se pierde el derecho, ¿es posible volver a optar por la prestación por hijo a cargo, o se pierde definitivamente? Alicia.

R. Las ayudas no son incompatibles entre sí, sino que en el caso de haber diferentes prestaciones reconocidas, la cuantía se verá limitada. En el caso de la unidad familiar formada por tres adultos y un menor, será de 876,85 € mensuales.

P. Mi hija de 11 años y yo, con 52 años, formamos una familia monoparental, con carnets, libro de familia... Mis padres de 80 y 82 años viven con nosotras. El IMV me tenía que llegar de oficio, ya que cobro la ayuda por hijo a cargo, pero esto no sucedió y decidí solicitarla. He ido ya a dos citas en Seguridad Social y me piden una cantidad de papeles increíbles, desde partidas de nacimiento de los 4 hasta certificados de empadronamiento colectivo e histórico. Yo he presentado todos los documentos y aun así he tenido que solicitar una tercera cita para volver a presentar la solicitud. No tengo ingresos desde el 2017. Soy demandante de empleo. Hace un año solicité la renta valenciana y me fue aprobada en marzo de este año, pero ahora me indican que no me la pueden pagar si antes no me pagan el IMV. Natalia.

R. Comenzando con la última parte, la ayuda autonómica complementa a la central, y no al revés, por tanto la valenciana debe esperar a la tramitación de ayuda de ámbito nacional. En cuanto a la tramitación, si bien es cierto están en plazo para responder, tienes el derecho de plantear una queja si entiendes que no ha existido la debida diligencia. En cuanto a la cuantía, el límite para tres adultos y una menor será de 876,85 euros.

P. Soy madre soltera, con dos hijos menores y cobro la ayuda por hijo a cargo. Aparte estoy cobrando un subsidio de 275 euros. El 16 de Junio solicité el IMV y todavía no he obtenido ninguna respuesta ¿Significa que no me corresponde? ¿Cuánto tardan en contestar? Olga.

R. El plazo de respuesta sobre la solicitud es de tres meses, por lo que aún están en plazo.

P. Tengo una hija de 10 años que tiene el NIE y otra de 9 meses que no pude hacerlo por no tener trabajo. Vivimos de alquiler. Por la niña cobro la prestación por hijo a cargo. He hecho el trámite del Ingreso Mínimo Vital y aún no he recibido nada. ¿Será que no me van a aprobar la solicitud? Tengo la esperanza que me aprueban para poder pagar el alquiler la luz y el gas, si no me van a cortar los suministros. Indíqueme que tengo que hacer. Claudia.

R. El plazo de respuesta sobre la solicitud es de tres meses, por lo que aún están en plazo. Si transcurrido ese plazo no hubiera respuesta, será necesario presentar de nuevo la solicitud, puesto que el silencio en este caso es negativo.

P. Cumplo todos los requisitos para que me fueran ingresado el Ingreso Mínimo Vital de oficio y no me lo han ingresado. Eché la solicitud en junio y sigo esperando. En la página siempre pone en estudio y no cambia. ¿Qué puedo hacer? Fani.

R. El plazo aún no ha vencido, puesto que es de tres meses. Lo que es posible realizar es que si consideras que no se está tratando tu solicitud con la debida cautela, proceder a presentar una queja.

P. Si pido la renta mínima en Almería y me la conceden ¿Tendría que vivir en Almería o podría desplazarme a vivir a otra provincia? Marcelo.

R. La ayuda es de carácter nacional, por tanto, podrías desplazarte pero no trasladarte. Lo relevante es el empadronamiento de los últimos tres años, salvo que se trate de una familia con hijos menores, cuyo plazo se ve reducido a un año.

P. Soy divorciada y tengo 3 hijos: una de 17 y dos niños de 10 años. Vivo con mis padres, mi padre cobra de pensión 648€ y mi madre gana 395€, y yo no gano nada. ¿Tengo derecho al Ingreso Mínimo Vital? Raquel.

R. Interpretando que perteneces a una unidad de convivencia compuesta por tres adultos y tres menores, el límite máximo a todas las prestaciones de carácter nacional será de 1.015 euros. Por tanto, podrías solicitarla, pero la prestación se vería limitada.

P. Tengo 4 hijos, todos estudiantes. Dos de ellos son mayores de edad y los otros dos menores. Los dos mayores y yo llevamos buscando trabajo mucho tiempo, pero no podíamos encontrar empleo. En 2018 tuve un accidente de tráfico, por lo que estoy de baja médica desde entonces. Cobro la ayuda de hijo a cargo de los dos menores cada 6 meses y, de los ingresos que entran en casa, dejé de percibir la REMI hace ahora un año exacto. No tengo ningún tipo de ingreso, y lo peor es que estamos de deudas hasta no más poder, con cortes de luz, de agua y aviso de desahucio. La trabajadora social no me ayuda en ningún caso, y tengo un conflicto con ella porque por más que mi situación sea vulnerable y precaria, ella se desentiende totalmente del asunto, algo que me hizo pedir el cambio de ayuntamiento. Pedí el Ingreso Mínimo Vital el 19 de junio y aún no me han contestado. Entro en la página para ver el estado y solo veo "en estudio". Además quería saber si, por el hecho de que cobre la ayuda por hijo a cargo, no puedo percibir la del Ingreso Mínimo Vital. Aliya

R. Las ayudas de ámbito nacional no son excluyentes, lo que puede ocurrir es que las cuantías se vean limitadas. En cuanto a plazo, el gobierno tiene hasta tres meses para responder, por tanto aún es pronto.

P. Tengo tres hijas a cargo: una mayor de edad con 19 y otras con 14 y 8 años. Somos familia monoparental y familia numerosa, y estoy cobrando el ERTE. No me han pagado el Ingreso Mínimo Vital. ¿Tengo derecho a él? Sandra.

R. Aunque en algunos casos el IMV ha sido reconocido de oficio, lo más recomendable es presentar la solicitud. Los requisitos, además de la unidad de convivencia, y una edad entre 23 y 65 años, es ser demandante de empleo. Si lo eres, la cuantía prevista para el caso de familias formadas por dos adultos y dos menores será de 876,85 euros, incrementada en 100€ al tratarse de familias monoparentales.

P. El día 17 de junio solicité el IMV. Me apunté un número muy largo con letras que me dieron, que era un código de registro. Yo he cobrado siempre la ayuda por hijo a cargo y el día 26 de junio me lo abonaron. Al intentar comprobar si me han concedido el IMV, introduciendo el código que me dieron, me aparece como que no había registros. A fecha de hoy no sé nada del Ingreso Mínimo Vital. Mi situación económica es muy precaria. No sé qué hacer. Toñi.

R. Lo más recomendable es consultar el estado de la tramitación, a través del portal de la Seguridad Social, puesto que si bien es cierto ha habido ayudas que se han reconocido de oficio, esto no es la norma. En caso de duda, nada impide volver a presentar la solicitud tanto por correo administrativo como a través de la firma digital.

P. He solicitado el Ingreso Mínimo Vital en 30 de junio. He aportado todos los papeles que se han pedido correctamente, pero cuando lo compruebo me dice en estudio. Mi pregunta es, ¿qué pasa después de 3 meses en los que se cumple el plazo y no tengo ninguna notificación? Diana.

R. Transcurridos los tres meses, el silencio será negativo, por tanto será necesario volver a presentar la solicitud.

P. Solicité el IMV el día 17 de junio. Ayer me ponía actualizado y hoy pone otra vez en estudio. ¿A qué puede ser debido? Soy parada, estoy apuntada en el paro y por desgracia no tengo trabajo y vivo con mis padres. Mi padre está jubilado. María Isabel.

R. Seguramente la modificación en la información se deba a la sobrecarga de peticiones sobre la prestación. El plazo definitivo para dar respuesta es de tres meses.

P. He firmado el consentimiento de traspaso de mis datos del Salario Social Básico, como es obligatorio para solicitar el IMV y que no me quiten salario. Mi pregunta es: si no me conceden el IMV, ¿seguiré cobrando el Salario Social Básico que tengo concedido por el Principado de Asturias? Aurora.

R. Las cantidades no son excluyentes. Es más, las ayudas de carácter autonómico son complementarias de las de ámbito nacional. Aunque el Salario Social Básico es del año 2005, la legislación ha establecido que es complementario del Ingreso Mínimo Vital, condicionado a la búsqueda de empleo.

P. Mi pareja y yo estamos en paro. Él cobra el subsidio de 430 euros y yo un paro de 385 euros, pero finaliza el mes de septiembre. Tenemos dos hijos en común y hemos pedido la Ingreso Minímo Vital. ¿Es posible que se nos conceda, o con nuestros ingresos de paro y subsidio no es posible? Juan y María.

R. La prestación por IMV no es excluyente del resto de ayudas, sois demandantes de empleo, y pertenecéis a una unidad familiar compuesta por dos adultos y dos menores, por tanto el límite máximo de las ayudas de carácter nacional será de 876,85 euros.

P. En el mes de marzo me despidieron por el covid-19 (improcedentemente), puesto que me quedaban 4 días para finalizar (17 de marzo) y el 13 me dijeron que acababa mi contrato. El motivo de mi consulta es que no tengo subsidio, puesto que solo llevaba 3 meses en esta última empresa. He solicitado ayudas: Ingreso Mínimo Vital y la ayuda extraordinaria de la Comunidad de Madrid). No tengo hijos, vivo con una persona de 86 años discapacitada y aún no tengo ni he recibido ningún tipo de ingreso. Estoy estudiando actualmente, pero no puedo hacer frente a la solución. Carezco de ingresos, he tenido que pedir la moratoria de un préstamo al banco. ¿Podrían recomendarme alguna solución? Raúl.

R. En cuanto al despido, procederá ser declarado improcedente en tanto en cuanto se presente la papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación y la posterior demanda ante el Juzgado de lo Social, todo ello en el plazo de 20 días hábiles desde la notificación del despido. En cuanto a la solicitud del IMV, entendemos aún se encuentra en tramitación, por tanto, los pasos que has dado son los correctos.

P. Eché la solicitud de la renta mínima vital el 20 de junio. Tras unos días me llegó un correo en el cual me pone “en estudio”. Sigue igual y pone también “plazo validez hasta 30 de julio”. ¿Está aceptado? ¿La tengo que volver a echar? Javier.

R. El derecho a la prestación del Ingreso Mínimo Vital nace a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud, por tanto es probable que tu derecho ya esté generado, de todas formas lo más conveniente es hacer la consulta por teléfono porque de haber sido rechazada, sería recomendable volver a solicitarla de manera inmediata.

P. Mi marido cobra 800 euros de ERTE y yo no cobro nada. Tenemos tres menores a cargo. He pedido la ayuda vital hace más de dos meses y no me han contestado. ¿Tengo derecho a cobrarla? Saira.

R. El plazo de respuesta del Gobierno es de hasta tres meses, por tanto aún está en plazo. En cuanto a la ayuda, en el caso de unidad de convivencia compuesta por dos adultos y tres menores ascenderá al máximo 1015,3 euros.

P. Vivo en Vigo, Pontevedra. Soy madre de dos hijas menores. Se me ha agotado el paro y de momento todavía no me han dado de alta el subsidio. He solicitado el IMV hace aproximadamente tres semanas, pero no hay novedades. Al entrar en la web de la Seguridad Social me dice que no constan registros, pero sí está registrado. No cobro nada y estoy desesperada, nadie responde a los teléfonos tampoco. Andrea.

R. La ayuda para una adulta y dos menores es de 839,93 euros al mes, y el plazo para responder es de tres meses. Por tanto, y en el caso de seguir indicando la información de no registrada, sería recomendable volver a hacerlo pasados unas semanas, nada impide registrar más de una solicitud.

P. Estoy cobrando la renta de inclusión social, y desde hace 14 meses solo me pagan el 50% de la cuantía que me corresponde, ya que mi marido cobraba el subsidio. Cuando lo agotó, hace 14 meses, les envíe una variación de ingresos aportando también el certificado de haber agotado la prestación, y desde entonces no he obtenido respuesta. He solicitado el IMV hace dos semanas, ya que somos seis personas en la convivencia y con lo que cobro no podemos afrontar ni los gastos más básicos. ¿Cree que me lo aprobarán? ¿Qué puedo hacer para reclamar que modifiquen mi expediente de la renta de inclusión y me actualicen la cuantía que me pertenece y me abonen los atrasos correspondientes? ¿Me deberían pagar esos 14 meses si me aprueban el IMV? Abigail.

R. Las peticiones de IMV que se presenten antes del 15 de septiembre, y sean reconocidas tendrán un efecto retroactivo a uno de junio. Las ayudas de ámbito nacional no son excluyentes, lo que ocurrirá es que las cuantías se verán limitadas. En el caso de dos adultos de unidad de convivencia será por importe de 599,95 euros al mes.

P. Hola, buenas. He solicitado el Ingreso Mínimo Vital y me han contratado en un bar a un mes de prueba por un mes de trabajo, ¿Me aprobarán el Ingreso Mínimo Vital teniendo una hija? José Luis.

R. Uno de los requisitos es ser demandante de empleo, por tanto es probable que la petición se vea afectada.

P. Soy española, tengo 4 hijos –uno de ellos mayor de edad–. Mi hija mayor de edad y yo estamos dadas de alta como demandantes de empleo. Solo recibo una ayuda de 150€. Estoy divorciada y mis hijos están a mi cargo. No recibo pensión de alimentos. Mis únicos ingresos son esos 150€. El año pasado no tuve ingresos y recibí la ayuda por hijo a cargo. Vivo en un piso de una fundación sin pagar nada por mi situación. El día 15 de junio solicité el IMV; y el 13 de julio me llegó un correo diciendo que mi solicitud ha quedado registrada en el sistema. El estado sigue sin cambios: en estudio. Cumplo todos los requisitos, pero me estoy preocupando pensando que hagan silencio administrativo por no poder llegar a solucionar las solicitudes ya que hay falta de personal. ¿Usted cree que me responderán en el tiempo que ellos dicen? Reuniendo los requisitos no pueden denegarla y tampoco pueden hacer silencio por no llegar, ¿verdad? B. Jiménez.

R. El plazo para responder es de tres meses, sin embargo, en este caso el silencio es negativo, por tanto, habría que volver a presentar la solicitud. En cuanto a la cuantía, te correspondería la máxima 1015€, incrementada en 100€ por tratarse de una familia monoparental.

P. Yo solicité el Ingreso Mínimo Vital por correo certificado a una de las oficinas de mi localidad, ya que me dijeron por teléfono que, como daba tantos errores por Internet, a unas malas lo mandara por correo certificado. Lo mandé el 26 de junio y aún no se nada. Mandé toda la documentación necesaria y no tengo ningún ingreso. Me despidieron cuando se decretó el estado de alarma, y solo me correspondían cuatro meses de paro que ya se me han acabado. Valentina.

R. EL plazo de respuesta es de tres meses, por tanto, aún se puede encontrar en tramitación. Igualmente, sería recomendable acceder al portal de la Seguridad Social, y consultar el estado de tramitación, puesto que transcurridos esos tres meses el silencio se entiende como negativo y habría que volver a presentar la solicitud.

P. He solicitado el IMV por correo ordinario, ya que me parece más sencillo que telemáticamente. Lo envíe el día 1 de julio. Con fecha 17 de julio recibí una carta de la seguridad social en la que se me pedía el libro de familia y lo envié por correo certificado el día 20 de julio. La carta lleva un número, Exp. 2020/177130 y dice: “Hemos recibido su solicitud de IMV. Para resolver su expediente es necesario que presente en el plazo de 10 días contados desde la recepción de esta notificación la documentación que figura a pie de página (libro de familia)”. Mis preguntas son las siguientes. ¿Quiere decir esto que me van a aprobar el IMV? Y por otro lado, no sé cómo consultar el estado de la solicitud, ya que no dispongo de ningún código o número para comprobarlo. Jesús.

R. A través de la página web de la Seguridad Social se genera un código y con ese código se puede consultar el estado de la tramitación.

P. Tengo una discapacidad del 51% y ningún ingreso desde hace años. Aunque vivo con mis padres, no tengo ayuda. Son mayores y no quieren saber nada de mí. ¿Puedo cobrar la renta mínima vital? En mi estado pone en estudio. Ana Sabrina.

R. Uno de los requisitos a tener en cuenta, además de una edad entre 23 y 65 años, y los ingresos de la unidad de convivencia, es ser demandante de empleo. Del análisis de esas tres circunstancias saldrá la valoración.

P. Solicité en junio el Ingreso Mínimo Vital, vivo con mis padres y mi marido en la casa de estos. Tengo un hijo de 3 años. Solicité esta prestación porque solo entra en casa el sueldo de mi madre, que son 500 euros y el de mi marido, 1.000 euros. Me puse en contacto con ellos hace 3 semanas y me dijeron que seguía en estudio. Después de muchas semanas vuelvo a contactar con ellos. Me dicen que están saturados y que lo mío está en trámite. Mi pregunta es: ¿puede que me la hayan aceptado cuando dicen que está en trámite, o me están dando largas? Sandra.

R. Aún es pronto para hacer una valoración tanto positiva como negativa, la administración tiene hasta tres meses para responder.

P. En mi hogar somos tres adultos entre 25 y 65 años. A día de hoy, los ingresos del hogar son: 389 euros que cobra mi madre por pensión no contributiva y 495€ que cobra mi padre por pensión contributiva. Yo no tengo ingresos. ¿Cuentan los ingresos anteriores? ¿Me concederían el IMV? Yessica.

R. Además del requisito de edad y de unidad de convivencia, existe el de ser demandante de empleo, de cumplirse, podrías solicitarla, teniendo en cuenta el límite para tres adultos, que asciende a 738,4 euros.

P. Mi madre ha solicitado hace más de un mes el IMV y a día de hoy están los dos sin cobrar nada. Por no decir que ya mismo están en la calle. Nos lo ha tramitado una gestoría, pero al entrar para ver el estado de la solicitud nos dicen que no hay registro, y hemos intentado de llamar y contactar por todas las vías posibles y no hay ninguna respuesta. ¿Qué podemos hacer? Roxana.

R. Si no consta el registro, lo más recomendable es solicitarlo de nuevo a través del portal digital, o prestando una instancia por correo administrativo. En cuanto a la gestoría, tenéis el derecho de exigirle un justificante de haber presentado previamente la solicitud. En cuanto a plazos, el gobierno tiene hasta tres meses para responder, si pasado ese tiempo no hubiera respuesta se deberá presentar de nuevo la solicitud.

P. Solicité el IMV el 15/06/20, y a día de hoy sigue en estudio. Acabo de empezar a trabajar este mes de agosto, y me gustaría saber si sigo teniendo derecho a la ayuda o, por estar trabajando actualmente, ya no puedo recibirla, o si me puede corresponder algo desde el día que la solicité hasta la fecha que he empezado a trabajar. Mi contrato es de media jornada y mi nómina de 600 euros. Actualmente vivo solo y tengo una hipoteca a mi cargo de 350 euros más 100 euros de gastos. Carlos Javier.