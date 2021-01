La prórroga de los ERTE se retrasa al martes a expensas de que la CEOE decida si acepta la prohibición de despedir

Publicada el 14/01/2021 a las 21:46 Actualizada el 14/01/2021 a las 22:18

CCOO y UGT salieron satisfechos este jueves de la penúltima reunión para prorrogar hasta el 31 de mayo el esquema de protección de los ERTE. El texto que les presentó el Ministerio de Trabajo será sometido a la aprobación de sus respectivos órganos de dirección el próximo martes. Se mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo tal y como quedó redactado en el último real decreto, y ése era su objetivo. Las empresas tendrán pues que seguir devolviendo las ayudas –las exenciones de cuotas a la Seguridad Social– concedidas a toda la plantilla si despiden a los trabajadores en ERTE antes de seis meses. Esa cláusula fue el obstáculo que impidió el acuerdo el pasado lunes por el rechazo de CEOE y Cepyme, y el que puede ponerlo en peligro aún. Las patronales no darán su respaldo a este último texto hasta que lo haga su junta directiva, que se reunirá también el próximo martes.

“No se ha cambiado ni una coma [en la cláusula de mantenimiento del empleo], de lo que nos alegramos”, resume a infoLibre el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino. Su homóloga en CCOO, María Cruz Vicente, cree que la patronal va a tenerlo “complicado” para quedarse fuera del acuerdo.

La CEOE, por su parte, se remite a lo que decida la junta, pero su presidente, Antonio Garamendi, explicó claramente su postura hace escasos días a Onda Cero: “Nos guste o no, va a tener que haber ajustes de plantilla. Esto ya no es marzo y las empresas tienen problemas de solvencia. Lo que no puede ser es que [si despiden] se las obligue a devolver todas las exenciones por haberse acogido a un ERTE, cuando sería más lógico devolver las de quienes se quedan fuera, porque si no, en lugar de consolidar puestos de trabajo, vamos a destruir muchos más”.

Para Gonzalo Pino, en cambio, si las empresas tienen dificultades para mantener el empleo, la solución debe estar “en la negociación colectiva”. El dirigente de UGT cree, además, que los empresarios “no se pueden quejar” después de haber recibido desde marzo un total de 182.936 millones de euros de dinero público: 150.000 millones en apoyo financiero, 8.012 millones en ayudas extraordinarias y 4.924 millones más para los autónomos, detalla. “Lo que no puede ser es que se paguen despidos con dinero público”, concluye.

Más sectores protegidos

El resto del decreto sólo incorpora pequeñas modificaciones respecto a la última prórroga, aprobada el pasado mes de septiembre. El más importante, la incorporación de nuevos sectores al esquema de protección, al elevarse del 65% al 70% el umbral de recuperación de trabajadores a la actividad por debajo del cual pueden acceder a las exoneraciones las empresas pertenecientes a sectores con más del 15% de empleados en ERTE respecto del total de sus afiliados a la Seguridad Social.

De esta forma, podrán beneficiarse de las ayudas empresas de sectores antes desprotegidos, como las artes escénicas, las salas de espectáculos o los cámpings, y se mantiene el transporte por carretera. En total, unos 50.000 trabajadores más optarán a las exoneraciones de cuotas y a las prestaciones.

Además, tendrán derecho a prestación igualmente quienes, aun no habiendo salido de un ERTE, se reincorporaron a la actividad a partir de septiembre, al igual que ya se estableció en el anterior decreto para quienes se encontraron en la misma situación el pasado marzo y el SEPE les denegaba la ayuda al exigirles un periodo de carencia.

También se ha precisado la redacción del cálculo de las prestaciones para los trabajadores a tiempo parcial contratados por varias empresas y se ha establecido un cierto “automatismo” para pasar de un tipo de ERTE a otro: bastará con informar a la autoridad laboral.