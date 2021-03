La declaración de bienes del Gobierno revela que Sánchez y 14 ministros tienen planes de pensiones o seguros de ahorro

Publicada el 26/03/2021 a las 12:37 Actualizada el 26/03/2021 a las 14:07

La declaración de bienes actualizada de los miembros del Gobierno y de los altos cargos, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado, revela que 15 miembros del Gobierno, incluido el presidente Pedro Sánchez, tienen planes de pensiones o seguros de vida de ahorro. El Ejecutivo está compuesto por 23 personas, lo que indica que un 65% de sus miembros habría suscrito una póliza voluntaria para rescatar el dinero llegada la edad de jubilación u otras circunstancias.

En las declaraciones, que no recogen los últimos cambios tras la salida de Salvador Illa, se incuye el concepto "seguros de vida o planes de pensiones" en la misma casilla. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que ha publicado el documento, asegura que no se trata de seguros de vida normales –los que no permiten tocar el dinero acumulado hasta el fallecimiento de su titular–, sino que "se recogen los seguros de vida" que solo "tengan valor de rescate".

Pablo Iglesias e Irene Montero han declarado tener un seguro de vida de 187.500 euros cada uno. Una cantidad idéntica. Portavoces del ya ex vicepresidente y de la ministra de Igualdad rechazan que, en el caso de ambos, se trate de un seguro de vida con valor de rescate. Y confirman que se trata de un seguro contraído con la hipoteca, compartida por ambos al ser pareja, y que éste es un dinero del que no pueden disponer. Es decir, los 187.500 euros deberían de computar más como deuda que como valor patrimonial, de acuerdo con esta versión.

Carlos Cruzado, portavoz del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, confirma que hay que distinguir entre los dos tipos de seguro. "Uno se declara por patrimonio, el que tiene valor de rescate, y el otro no", señala Cruzado. Iglesias y Montero señalan que el formulario no especificaba la distinción. En el Ministerio de Función Pública, que dirige Miquel Iceta, responden que en caso de duda habría que preguntar a los declarantes.

Los 15 miembros del Gobierno con planes de pensiones o seguros de vida son: Pedro Sánchez, con 85.865 euros en este concepto (y un patrimonio de 211.650 euros); Carmen Calvo con 132.404 euros (y un patrimonio de 464.090,55 euros); José Luis Ábalos, con 30.378 euros ahorrados (patrimonio: 225.308,385 euros); Juan Carlos Campo, con 121.465 euros (y un patrimonio de 362.965,53 euros); Margarita Robles, con 93.793 euros (patrimonio: 772.809,87 euros); Reyes Maroto, con 41.155 en planes o seguros, para un patrimonio de 460.744 euros; Salvador Illa, con 43.086,21 euros y un patrimonio de 148.573,87 euros; José Manuel Rodríguez Uribes, con 20.000 euros (patrimonio: 147.000 euros); Carolina Darias, que tiene la menor cantidad dentro de este concepto, 3.170 euros, para un patrimonio de 198.698,07 euros; Manuel Castells, que, con un seguro de vida de 1,4 millones y un patrimonio de 2,8 millones, gestiona las cantidades más altas dentro del Ejecutivo de coalición; o los mencionados Pablo Iglesias e Irene Montero.

Los otros tres ministros que faltan para completar la lista de 15 tienen planes de pensiones o seguros de vida, pero también otros vehículos de ahorro financiero que merecen un capítulo aparte. Son los tres patrimonios más grandes tras el de Castells: Isabel Celáa tiene 565.825,44 euros en concepto de "acciones y participaciones en el capital social o en el fondo patrimonial de instituciones de inversión colectiva negociadas" y un patrimonio de 1.142.024,94 euros. Pedro Duque posee igualmente "acciones y participaciones en el capital social o en el fondo patrimonial de entidades jurídicas negociadas; deuda pública, obligaciones o bonos" por valor de 598.937 euros, para un patrimonio de 1.434.165 euros; finalmente, José Luis Escrivá gestiona 796.736 euros por el mismo concepto que Pedro Duque (acciones y participaciones), y además tiene un seguro de vida o plan de pensiones de 255.522 euros. El ministro de la Seguridad Social posee 1.574.634 euros de patrimonio.

Los que no tienen

Los principales patrimonios son, por este 0rden, el de Castells (Universidades), Escrivá, Duque (Ciencia) y Celaá (Educación). En el reverso de estos patrimonios se sitúa ministros como Alberto Garzón (Consumo), que es el único que no arroja un saldo positivo: la resta de su valor patrimonial del pasivo (hipotecas, etcétera), revela una deuda de 26.803,46 euros. Le siguen María Jesús Montero (Hacienda) con 19.077,5 euros de patrimonio; y Yolanda Díaz (Trabajo) con 25.227,955 euros. Ninguno de los tres tiene planes de pensiones o seguros de ahorro, al igual que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño (335.630 euros de patrimonio), la vicepresidenta cuarta y ministra de Medio Ambiente Teresa Ribera (342.000 euros euros de patrimonio), la titular de Exteriores, Arancha González Laya (870.816,03 euros), el de Interior, Fernando Grande-Marlaska (457.922 de patrimonio), o el de Agricultura, Luis Planas, con 292.859,89 euros.