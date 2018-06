El horizonte oblicuo

L'orizzonte messo di traverso

De Il volto il viaggio (2017)

Traducción de Marisa Martínez Pérsico

Alessio Brandolini

¿Qué es un recuerdo? El hedoraferrado a la garganta queda solouna montaña de ruinas.La firmeza es un viciocomo otros. Si hablas demasiadoanulas el silencio.Canto los brazos sudados y virilesun cuchillo de luz y arriba la sospechade que nada quedará de nosotros que no sea el olvidode este amor, las aventuras pasadas.Escarbo junto a un lago entre piedras y espinosbuscando la felicidad perdida, la casacrecida entre los sueños. Empieza a arder el fuegoentre las cañas y más allá de los techos se apaga la luna.Fuman los días a la espera de que el sol aparezcapor el lado correcto pero surgeun horizonte oblicuoque interrumpe el lento movimiento de los astros.Los sauces llorones a lo largo del río que se secason verdes: ¡con descaro se ríen de nosotros!Cos’è un ricordo? Il tanfoafferra alla gola resta solouna montagna di rovine.La fermezza è un viziocome un altro. Se parlitroppo annulli il silenzio.Canto le braccia sudate e viriliuna lama di luce e arriva il sospettoche nulla resterà di noi se non l’obliodel nostro amore, le passate avventure.Accanto a un lago frugo tra pietre e roviin cerca della felicità smarrita, della casalievitata nei sogni. Il fuoco divampatra le canne e oltre i tetti la luna si spegne.Fumano i giorni in attesa che il sole spuntidalla parte giusta e invece appareun orizzonte sghembo, messo di traversoche blocca il lento movimento delle stelle.I salici piangenti lungo il fiume in seccasono verdi: alla grande se la ridono di noi!(Frascati, Roma, 1958) es poeta. Su último libro,Il volto e il viaggio (con dibujos de Stefano Cardinali).