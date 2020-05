'Legión', un microrrelato en cuatro lenguas

Publicada el 01/05/2020 a las 06:00

La sección de microrrelatos inéditos 'Liebre por gato' está coordinada por Fernando Valls y Gemma Pellicer. Esta nueva entrega recoge un texto del escritor Manuel Moyano, escrito durante el confinamiento y traducido al catalán, gallego y euskera.

_____

Legión

Las civilizaciones se doblegan ante mí. Puedo arrasar imperios. Puedo detener la historia. Puedo sembrar el olvido. Viajo con el viento –como el polen o como tu voz– y nadie me manda. Al igual que los dioses, soy ubicuo. No me importa el tiempo, pero me muevo deprisa. Te aguardo en los pomos de las puertas, en los muebles que usas, en los libros que lees, en la ropa que llevas puesta, en el vaso del que bebes. No puedes verme. No puedes olerme. No puedes oírme. No esperes clemencia de mí. No pretendo nada, sólo ocurro. No pienso en nada, sólo existo. No odio a nadie, sólo destruyo. Ni las estrellas del cielo ni los granos de arena me aventajan en número. Soy uno. Somos muchos. Somos nadie.

Legió

Les civilitzacions s’agenollen davant meu. Puc arrasar imperis. Puc aturar la història. Puc sembrar l’oblit. Viatjo amb el vent –com el pol·len o com la teva veu– i ningú no em mana. Igual que els déus, soc a tot arreu. No m’interessa el temps, però em moc de pressa. T’espero en els poms de les portes, en els mobles que fas servir, en els llibres que llegeixes, a la roba que duus posada, en el got amb què beus. No pots veure’m. No pots flairar-me. No pots sentir-me. No esperis clemència de mi. No pretenc res, només esdevinc. No penso en res, només existeixo. No odio a ningú, només destrueixo. Ni les estrelles del cel ni els grans de sorra em guanyen en nombre. Soc un. Som molts. Som ningú.

Tradución de Damià Bardera Poch

Lexión

As civilizacións dobréganse ante min. Podo arrasar imperios. Podo deter a historia. Podo sementar o esquecemento. Viaxo co vento -como o polen e como a túa voz- e ninguén me manda. Igual que os deuses, son ubicuo. Non me importa o tempo, pero móvome á présa. Espérote nos pomos das portas, nos mobles que usas, nos libros que les, na roupa que levas posta, no vaso do que bebes. Non me podes ver. Non podes cheirarme. Non me podes escoitar. Non agardes clemencia de min. Nada pretendo, só acontezo. Nada penso, só existo. Non odio a ninguén, só destrúo. Nin as estrelas do ceo nin os grans de area me aventaxan en número. Son un. Somos moitos. Somos ninguén.

Traducción de Ramon Loureiro

Multzoa

Zibilizazioak neure aurrean makurtzen dira. Inperioak suntsi ditzaket. Historia geldi dezaket. Ahaztura erein dezaket. Haizearekin bidaiatzen naiz –lore-hautsa bezala edo zure ahotsa bezala– eta ez nau inork agintzen. Jainkoak bezala, nonahikoa naiz. Bost axola zait denbora, baina arin mugitzen naiz. Zure zain nago ateen eskutokietan, erabiltzen dituzun altzarietan, irakurtzen dituzun liburuetan, janzten dituzun arropetan, edaten duzun edalontzian. Ezin nauzu ikusi. Ezin nauzu usaindu. Ezin nauzu entzun. Ez espero izan niregandik errukirik. Ez dut ezer nahi, igaro baino ez dut egiten. Ez dut ezertaz pentsatzen, egon baino ez dut egiten. Ez dut inor gorrotatzen, suntsitu baino ez dut egiten. Ez zeruko izarrek ez harea-pikorrek ez naute kopuruz gainditzen. Bat naiz. Asko gara. Inor ez gara.

Traducción de Matxalen Sotillok y Pedro Ugarte

_____

Manuel Moyano (Córdoba, 1963) creció en Barcelona y vive en Molina de Segura (Murcia). Como narrador de ficciones ha obtenido el premio Tigre Juan por El amigo de Kafka, el Celsius de la Semana Negra de Gijón por El imperio de Yegorov o el Tristana por La coartada del diablo. Sus relatos y microrrelatos, recogidos en El oro celeste, El experimento Wolberg y Teatro de ceniza, aparecen en numerosos antologías. Es autor asimismo de otras novelas y libros que no se encuadran en la ficción, pues son ensayísticos o de viajes.

Damià Bardera (Viladamat, 1982) es ensayista, poeta y narrador en catalán. Sus mejores relatos y microrrelatos están recogidos en Un circ al pati de casa (2019).

Ramon Loureiro (Fene, A Coruña, 1965) escribe principalmente en gallego y ha publicado las novelas O corazón portugués (2000) y As Galeras de Normandía (2006).

Pedro Ugarte (Bilbao, 1963), escritor, ha sido finalista del premio Herralde con Los cuerpos de las nadadoras (1996), y del premio Setenil, con Nuestra historia (2016).

Matxalen Sotillo (Bilbao, 1965) es licenciada en Periodismo y en Filología Vasca.