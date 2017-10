Monzón retira su candidatura al consejo de administración de Prisa

El expresidente de Indraha retirado su candidatura para formar parte del consejo de administración del Grupo Prisa como paso previo a su posterior nombramiento como presidente, al constatar que no se le garantizan todos los poderes ejecutivos en la compañía en una primera fase y que no dispone del respaldo unánime de los principales accionistas, informaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la decisión.Monzón ha remitido una carta al actual presidente de Prisa,, en la que le manifiesta su deseo de no optar al cargo en las actuales condiciones.Al parecer, a Monzón le habrían ofrecido ocupar el cargo de vicepresidente de forma transitoria hasta diciembre, cuando asumiría todos los poderes ejecutivos de manos de Juan Luis Cebrián. También se le habría propuesto ocupar la vicepresidencia de la comisión ejecutiva, mientras que la presidencia la seguiría ostentando Cebrián hasta diciembre. Monzón considera que esa situación de transitoriedadcon su candidatura, máxime cuando el respaldo que concita su figura en el consejo de administración no es unánime.Amber, el principal accionista del Grupo con, no habría otorgado su apoyo expreso a la candidatura de Monzón, que sí cuenta con el aval de otros socios como Santander, Telefónica o La Caixa.De este modo, el consejo de administración de la compañía, reunido esta tarde en Madrid, ha retirado la propuesta de nombramiento de Monzón como consejero del orden del día. Entre los puntos que está previsto que se sometan a votación estácomo consejero de Manuel Mirat, consejero delegado del grupo.El máximo órgano de gobierno de la empresa ha estudiado también acometerde euros para fortalecer sus fondos propios.