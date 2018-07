Mara Torres deja 'La 2 Noticias'

Publicada el 23/07/2018 a las 19:02 Actualizada el 23/07/2018 a las 19:47

deja La 2 Noticias al final de esta semana. La noticia se ha sabido por la cuenta de Twitter de la presentadora en la jornada de este lunes, cuando ha escrito: "Ésta es mi última semana en La 2 Noticias y mi última temporada, tras una decisión muy meditada.y a quienes me han acompañado estos 12 años tan complejos como hermosos. Sin vosotros, nada hubiera sido posible".Mara llegó a ese espacio para sustituir a, que marchaba a La Sexta, en 2006, y se fue haciendo con un lugar entre los espectadores como. La diferencia aún se hizo más evidente desde la llegada al poder del PP, ya que, en contra de las pautas de manipulación y censura de los telediarios convencionales, la 2 Noticias se convirtió enEl recorrido no ha estado exento de trabas; quizás la más visible el retraso y la variabilidad en la hora de emisión, al punto que el equipo responsable se negó a emitir el espacio si se pretendía llevarle más allá de la una de la madrugada. Durante estos doce años, han estado al frente de la edición Georgina Cisquella (hasta 2009), Iñigo Herráiz (entre 2009 y 2013), José Luís Regalado (desde 2013 hasta septiembre de 2017) y finalmente y hasta hoy María José Ramudo.a quien la dirección comunicó la destitución en plenas vacaciones, mientras viajaba en coche con su familia, y que fue interpretado por la redacción como una represalia por oponerse a la manipulación.Entre otros numerosos ejemplos de independencia informativa, el informativo que presenta Torres fueJorge Fernández Díaz, con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña. No es extraño que sea el único informativo de la cadena pública quepor el Consejo de Informativos.En el terreno estrictamente individual, Torres explicó en directo que no había seguido la huelga de mujeres del pasado 8 de marzo por haber sidoTambién fue Mara, arranque de los Viernes Negros; en las sucesivas convocatorias, la plantilla de Informativos aguardaba su aparición como señal inequívoca del inicio de una nueva jornada de movilizaciones. Y así ocurrió hasta el último, en el que según expresó en Twitter abandonaba el luto al haber sido aprobada la convocatoria para elegir una nueva dirección por concurso público.