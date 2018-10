La OCU presenta una demanda colectiva contra Facebook por cesión irregular de datos de usuarios españoles

Publicada el 11/10/2018 a las 12:14 Actualizada el 11/10/2018 a las 13:54

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado este jueves 11 de octubreante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid por "no haber informado ni solicitado autorización expresa a los usuarios para la utilización de sus datos", informa Europa Press.En concreto, la organización denuncia que la red social ha incumplido, entre otras, la Ley de Protección de Datos , cony otros casos similares, y con, cuyos datos han sido recopilados e intercambiados "sin que estos hayan sido informados ni otorgado su conformidad expresa".La OCU solicita en la demanda una indemnización de, al menos,. "Esta cantidad debe ser la mínima que los usuarios deben recibir, teniendo en cuenta los beneficios comerciales que Facebook ha obtenido a costa de sus datos", ha argumentado la organización, que añade que será la Administración de Justicia quien, en última instancia, evalúe el daño y calcule la indemnización.Por otro lado, en la demanda colectiva se denuncian otros supuestos incumplimientos por parte de la red social, como, para las que OCU pide su nulidad y eliminación.Para la OCU, los casos de filtración de datos de los usuarios de Facebook "no son casuales y han destapado la verdadera finalidad de la red social: un modelo de negocio amplio y complejo basado en la recopilación, utilización y monetización de los datos de los usuarios, sin que éstos hayan dado".Desde el comienzo del caso, las organizaciones del grupo Euroconsumers de España (OCU), Portugal (Deco-Proteste), Italia (Altroconsumo) y Bélgica (Test-Achats) responsabilizaron a Facebook y le enviaronen nombre de los más de un millón y medio de consumidores que representan.Marck Zuckerberg reconoció en varias ocasiones que en Facebook. La organización considera que la red social "no ha tenido ninguna intención" de compensar a los usuarios por el uso indebido de sus datos, por lo que se ha visto finalmente obligada a presentar esta demanda.Para que los usuarios de Facebook puedan estar informados sobre los avances de esta acción, OCU mantiene abierta una campaña en su página web: www.misdatossonmios.org, en la que también solicita el apoyo de los consumidores parasin su consentimiento y utilizarlos en su propio beneficio.