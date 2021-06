El presidente de RTVE reafirma su independencia: "Sugerencias, sí; injerencias, no"

Publicada el 02/06/2021 a las 20:31 Actualizada el 02/06/2021 a las 20:44

Primera comparecencia ante los medios del presidente de RTVE. José Manuel Pérez Tornero ha roto este miércoles las antiguas prácticas de conceder entrevistas a medios o profesionales más o menos afines o cercanos y ha reunido en Torrespaña, y en convocatoria abierta, a una veintena de profesionales de periódicos especializados y generalistas. Junto al presidente, la nueva responsable de Comunicación, María Izaguirre, y un turno abierto de preguntas. Todas obtuvieron respuesta, aunque Pérez Tornero evitó concretar nombres de mandos de segundo nivel. No obstante, y cuando se le inquirió sobre supuestas presiones para apartar a Enric Hernández como máximo responsable de los informativos de TVE, el presidente afirmó de manera tajante: "A mí no me presiona nadie. Yo he iniciado un diálogo cordial, abierto y público con los grupos políticos del Parlamento (...). Ninguno me ha propuesto nombres ni decisiones concretas. Mi lema es 'sugerencias sí, injerencias no'".

El nuevo presidente de RTVE ha enumerado tres objetivos: periodismo de calidad, acomodarse al nuevo sistema de medios y un despliegue de canales y servicios. Todo ello para conseguir "una nueva RTVE" en dos fases: la primera entre septiembre y diciembre, con los primeros cambios, y la segunda a partir de enero. Habrá una renovación selectiva de caras, expertos y tertulianos de los diferentes programas buscando "un debate sosegado, no una polarización constante. El periodismo de calidad es el que contrasta y se exige a sí mismo y que no exacerba los sentimientos y las emociones. El periodismo tiene sus parámetros y sus códigos de conducta y eso no se puede perder porque es el ADN del servicio público".

Sobre las audiencias, tras terminar mayo con un pobre 8,2 en La 1, ha manifestado que no le preocupan. "Un servicio público que no tiene audiencia no tiene sentido por mucha calidad que tenga", aunque quiere ampliar la medición a "las zonas de oscuridad que los audímetros no miden, como consumo en plataformas, en móviles, en lugares públicos...". En esa línea se quiere impulsar una plataforma digital de exhibición de contenidos, que puede servir, en parte, para paliar lo tarde que acaban algunos programas, pues quien quiera "podrá ver ahí MasterChef, y quien no, podrá verlo y acostarse tarde". El presidente ha reconocido que adelantar horarios en los momentos de máxima audiencia no ha tenido éxito: "No se han modificado las costumbres de los españoles".

Sobre la creación de programas de entretenimiento, Pérez Tornero habla de innovar: "Tenemos que ser proactivos, que no podemos esperar a que nos vengan a vender ideas. Queremos gente joven, creadores, para tener una plataforma de creación y tener nuevos contenidos". En ese contexto se refirió al Instituto de Radio y Televisión como "cantera", antes de hablar de exportar productos y formatos de la televisión pública española. "Somos el motor de la industria del cine, de creación audiovisual, podemos generar muchas alianzas a nivel internacional, limitarnos a nuestras fronteras es condenarnos a la nada. RTVE tiene prohibido cobrar por servicios en España, pero no cobrar por servicios en el extranjero y eso es una ventana". En esa dirección, y frente a las grandes plataforma internacionales, afirmó que el próximo viernes tiene "una reunión para organizar un lobby público, a través de la UER, para exigir el pago de impuestos y de tasas a las plataformas con base fuera de España. Vamos a hacer valer nuestra voz: Francia, Alemania, Italia y nosotros en una relación de cooperación estrecha con la Comisión Europea".

En cuanto a la situación económica, se ha referido al pago del IVA, por importe de 126 millones, que ha sido cubierto con prestamo a coste cero y ha recordado que el ente público tiene "un presupuesto comprometido en el que se enmarcan los gastos de personal, los gastos indirectos, los contratos de suministro básicos y una zona más móvil, que son los 398 millones que forman parte del presupuesto de Programación. De este presupuesto de programación hay un porcentaje comprometido que deja libre para utilizar unos 62 millones de euros".

En un terreno más personal, Pérez Tornero ha confesado que, cuando fue elegido para el puesto, "todos me daban el pésame, pero muy al contrario ha sido una alegría. Me he encontrado un equipo humano excepcional, una tecnología punta, aunque con una inversión que estamos pagando, y que todos sienten su responsabilidad. Me he encontrado menos dificultades que las que me pronosticaban". En este terreno de confesiones personales ha comentado que conoció muy poco después de su nombramiento a su antecesora: "Me transmitió que era bastante duro gestionar al máximo nivel una radiotelevisión pública como la nuestra si no sabes si al día siguiente vas a poder seguir siendo administradora única o no. Si hay que hacer algún reparo fue a las circunstancias de un concurso tan largo y tortuoso. Yo no desecho nada todavía de Rosa María Mateo. Que quede claro, pero la gestión ha de ser radicalmente nueva, ir por otros parámetros, fundamentados en que miramos al futuro con seis años de perspectiva".