Iván Duque, elegido presidente de Colombia

Publicada el 18/06/2018 a las 09:05 Actualizada el 18/06/2018 a las 09:22

Cuál derrota. Ocho millones de colombianos y colombianas libres en pie. Aquí no hay derrota. Por ahora no seremos gobierno. https://t.co/oiEhxu2xPT — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 17, 2018

Llamé a @IvanDuque para felicitarlo y desearle la mejor de las suertes. Le ofrecí toda la colaboración del Gobierno para hacer una transición ordenada y tranquila. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) June 17, 2018

El candidato conservador, Iván Duque, ha sido elegido presidente de Colombia, frente al 41,54 por ciento de votos obtenido por el candidato progresista, Gustavo Petro, según datos correspondientes al 93,26 por ciento del escrutinio.En concreto,, frente a los 7.402.594 votos de Petro, según datos del Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE). Además sey 743.926 votos en blanco.Las urnas abrieron a las 8.00 horas (15.00 hora peninsular española) y han cerrado a las 16.00 horas (23.00 en la España peninsular). El Ministerio del Interior ha destacado que "no se ha presentado ningún problema de seguridad" durante la jornada de votación, aunque la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral ha apuntado quehasta las 15.00 horas.El candidato progresista a las elecciones de Colombia,en la segunda vuelta de los comicios presidenciales, que han dado la victoria al conservador Iván Duque, con un 54 por ciento de los votos."Cuál derrota. Ocho millones de colombianos y colombianas libres en pie. Aquí no hay derrota. Por ahora no seremos gobierno", ha comentado Petro en su cuenta personal de Twitter.Por otro lado, el expresidente Juan Manuel Santos ha felicitado a Duque por teléfono según ha anunciado él mismo a través de su cuenta de Twitter, al tiempo que le ha ofrecido "toda la colaboración del Gobierno para hacer una".