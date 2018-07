Trump le pide a Europa más presupuesto para la OTAN y "cuidado" con la migración

Publicada el 12/07/2018 a las 17:17 Actualizada el 12/07/2018 a las 18:04

Trump advierte a la UE de que la "migración está tomando Europa"

Trump está satisfecho con la. El presidente de los Estados Unidos ha conseguido encausar las reuniones para hablar sobre su principal reivindicación: el aumento del presupuesto de defensa que pide a sus aliados.El líder republicano ha aprovechado su turno de intervención durante el debate centrado en Georgia y Ucrania para volver a exigir a los Estados miembros una mayor inversión en la Alianza . Ante el giro en la agenda de la jornada que ha forzado Trump, el secretario general de la OTAN,, ha decidido reunir de nuevo al Consejo Atlántico para abordar la cuestión del gasto militar que se suponía zanjada en la sesión del miércoles.Así lo han confirmado fuentes de Moncloa, que además aseguran que, aunque Trump ha arremetido contra Alemania, también ha mencionado a España como uno de los países que puede hacer más esfuerzos."Estados Unidos no era tratado de forma justa, pero ahora hemos aumentado el compromiso", ha celebrado el norteamericano, que se ha mostrado plenamente convencido de que todos los países conseguirán en pocos añospara acabar con la tendencia a la baja en los presupuestos de defensa.El objetivo acordado en ese entonces por los países de la OTAN fue dedicar el 2 por ciento del PIB a defensa para 2024 . Trump no sólo ha pedido acelerar ese plazo, sino que cree que será posible terminar duplicando este compromiso.El presidente estadounidense se ha tomado como una victoria personal que los líderes de la OTAN hayan acordado aumentar el gasto en defensa y ha asegurado que ahora la Alianza "es más fuerte que hace dos días".Donald Trump se ha mostrado convencido de que mucha gente en la UE comparte su política migratoria y ha advertido que "debe tener mucho cuidado porque la migración está tomando Europa".Durante la rueda de prensa, tras la cumbre de líderes de la OTAN, el mandatario norteamericano ha asegurado que, a pesar de las protestas, a la gente "le gusta mi política migratoria" y prueba de ello es, en su opinión, la llegada al poder del italiano Giuseppe Conte o el"Gané las elecciones por la migración y Conte también ganó por sus ideas sobre migración", ha señalado antes de su visita oficial a Reino Unido donde asegura que "mucha gente está de acuerdo" con él.Sobre la salida del país británico, sin embargo,. "No me corresponde a mí hablar del Brexit", ha afirmado Trump, que ha añadido que solo quiere que "la gente sea feliz".Después de la visita de dos días a un Reino Unido "convulso" tras las dimisiones de los ministros, David Davis y Boris Johnson , el presidente de Estados Unidos se encontrará en Helsinki con el presidente ruso,De todas las citas previstas para este viaje a Europa, que ha incluido la Cumbre de la OTAN, la visita a Reino Unido y la reunión con Putin , esta última "igual es la más fácil", ha bromeado el estadounidense.