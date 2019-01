Maduro reprocha a Sánchez que se haya puesto "en el trasero de Donald Trump"

Publicada el 27/01/2019 a las 12:13 Actualizada el 27/01/2019 a las 12:50

La ONU pide diálogo para superar la crisis política en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, Donald Trump, al anunciar su intención de reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela en caso de que no se convoquen elecciones en el plazo de ocho días.Maduro se ha referido a la "posición nefasta del presidente Pedro Sánchez poniéndose a la cola, en el trasero de Donald Trump.", ha afirmado Maduro durante un acto en San Bernandino, Caracas. De inmediato ha reconocido además: en concreto ha citado una concentración en Zaragoza y de inmediato ha proclamado "¡Que viva España!" antes de corear la canción popularizada por Manolo Escobar.Además Maduro ha reivindicadoy se ha referido a la manifestación chavista de este sábado en San Carlos, capital del estado de Cojedes. "El pueblo de Venezuela está movilizado todos los días por miles en todas las capitales, en todos los estados", ha apostillado Maduro, que ha recordado el intenso calor que no ha impedido la manifestación. "Tenemos que luchar para que los invisibles, o sea nosotros, nos hagamos escuchar y nos vean en el mundo", ha subrayado. "Esta jornada de Gobierno no la saca ninguna televisora mundial, ningún periódico, pero cualquier payasada que hagan los payasos que se autoproclaman gobierno interino se lo sacan en primera plana", ha agregado.Además se ha referido a laen referencia al debate sobre Venzuela convocado a petición de Estados Unidos y en el que Rusia y otros países han denunciado el golpe de Estado de Juan Guaidó La, defendió este sábado la necesidad de entablar un diálogo político como vía para poner fin a la crisis en Venezuela pese a evidente división de la comunidad internacional evidenciada en la sesión del Consejo de Seguridad. "Debemos intentar ayudar para que hayaque permita a los ciudadanos del país disfrutar de la paz, la prosperidad y todos sus derechos humanos", ha apuntado DiCarlo en su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU.DiCarlo ha reconocido que la situación es "difícil" por su. "La población está afectada sistémicamente. Casi la totalidad de los 30 millones de venezolanos están afectados por la hiperinflación y el hundimiento de los salarios reales, escasez alimentaria, de medicina y otros suministros básicos; deterioro de los servicios de sanidad y educación; deterioro de las infraestructuras básicas de agua, electricidad, transporte y servicios urbanos", ha señalado.Ante la situación actual, DiCarlo ha recordado que. "La ONU ha prestado ayuda particularmente en los ámbitos de sanidad y nutrición y el secretario general ha pedido a la Organización Internacional de las Migraciones y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) la instauración de un mecanismo de apoyo para los venezolanos que salen del país", ha subrayado. "Hay puntos de vista divergentes de lo que debería deparar el futuro para Venezuela, pero todos debemos guiarnos por la persecución del bienestar del pueblo venezolano y colaborar para que sus necesidades sean satisfechas", ha apostillado.