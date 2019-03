Nueva Zelanda prohíbe las armas semiautomáticas tras el atentado en las dos mezquitas

Publicada el 16/03/2019 a las 12:04 Actualizada el 16/03/2019 a las 12:52

Hay menores entre las víctimas mortales

Imputado por asesinato

El fiscal general de Nueva Zelanda, David Parker, ha anunciado este sábado que el Gobierno neozelandés prohibirá los rifles semiautomáticos un día después de la muerte de al menos 49 personas en dos ataques contra sendas mezquitas en la localidad de Christchurch, según informa Europa Press.Parker ha hecho el anuncio en una vigila en la plaza Aotea de Auckland en la que la multitud ha aplaudido la noticia, según ha informado el diario local New Zealand Herald. El fiscal general también se ha preguntado quién debe ser responsabilizado por el hecho de que"¿Cómo puede ser correcto que esta atrocidad seaen todo el mundo por las empresas de redes sociales?", ha indicado Parker. "¿Cómo puede ser correcto? ¿A quién se le debe responsabilizar por eso?", ha aseverado. Las declaraciones de Parker se producen horas después de que la ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, afirmara que las leyes sobre tenencia de armas "cambiarán"."Ahora es el momento del cambio", ha señalado, antes de agregar que el responsable del atentado más sanguinario "" y utilizó cinco durante el ataque. "Mientras continúan los trabajos en lo referencia a la cadena de sucesos que llevó a que tuviera licencia de armas y la posesión de estas armas, puedo decir algo:", ha recalcado.La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha confirmado este sábado que hay menores entre las 49 víctimas mortales. "Está claro que", ha indicado Ardern, quien ha señalado que hasta el momento no puede ofrecer cifras sobre el número de menores heridos y ha añadido que visitará el hospital de Christchurch más tarde.Al menos 36 personas continúan en el hospital de la localidad, entre las que hay 12 en estado grave. Los pacientes más graves tienen. "Quiero expresar mis condolencias a las familias y amigos de quienes murieron en este horrible ataque terrorista en nuestra comunidad de Christchurch", ha señalado el jefe del hospital, David Meates.Ardern ha destacado que la Policía está llevando una investigación compleja y completa y ha destacado que uno de los autores del atentado, un hombre de ciudadanía australiana identificado como Brenton Harrison Tarrant , tenía "absolutamente la intención de continuar con su ataque". La Policía ha confirmado la, tres hombres y una mujer. Uno de los atacantes ha retransmitido en directo por redes sociales un vídeo del ataque.Tarrant, quienante un tribunal para su imputación, ha sido imputado este sábado por asesinato. Además se ha ordenado que permanezca encarcelado hasta la próxima vista, fijada para el 5 de abril.La primera ministra ha subrayado que "está en contacto con las agencias australianas" y que mantendrá el contacto con su homólogo australiano, Scott Morrison. Por su parte, el jefe de la Policía neozelandesa, Mike Bush, ha asegurado que la Policía tiene una serie de prioridades clave mientras se continúa trabajando"Nuestra prioridad es la seguridad pública, no solo en Christchurch, sino a nivel nacional", ha afirmado. "", ha añadido Bush, quien ha subrayado que otra de las responsabilidades clave es asegurarse de que los afectados reciban el apoyo y el bienestar que necesitan. El fiscal general de Nueva Zelanda, David Parker, ha anunciado este sábado que el Gobierno neozelandés prohibirá los rifles semiautomáticos, horas después de que Ardern afirmara que las leyes sobre tenencia de armas "cambiarán".