La intervención militar "no es necesaria"

El papel de Rusia

Leopoldo López Gil, padre el opositor venezolano Leopoldo López, ha subrayado este viernes quepor la presencia de su hijo en la residencia del embajador español en Caracas y ha dicho "entender" que el Gobierno de Pedro Sánchez haya llamado a limitar su actividad desde la Embajada española por su deseo de mantener unas buenas relaciones con el Ejecutivo de Nicolás Maduro. "El Gobierno de España, si quiere jugar un papel como negociador, entiendo que tenga esa posición", ha señalado tras las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en las que señalaba que España no permitirá que su Embajada se convierta en centro de activismo político por parte de nadie.En declaraciones a Europa Press desde San Francisco (Estados Unidos), el padre de Leopoldo López ha dicho confiar en que el Gobierno españolmientras esté en dependencias de la Embajada de España en Caracas. El líder del partido opositor Voluntad Popular está desde el martes acogido en la residencia del embajador español en la capital venezolana, junto a su esposa Lilian Tintori y una de sus hijas, una situación que su padre no sabe cuánto se puede prolongar aunque sí ha descartado que se plantee abandonar el país "Seguirá luchando hasta conseguir la libertad total de Venezuela con unas elecciones libres y que permitan la participación plena del pueblo, sin temor a ser adulteradas como han sido en el pasado", ha recalcado. Tras recordar que, al contrario que Julian Assange , Leopoldo López se encuentra en la residencia del embajador español, ha indicado en que el dirigente opositor venezolano espera que su "condición" cambie "muy pronto" y pueda gozar de una libertad "plena" por "el cambio de régimen en Venezuela".En cualquier caso, ha incidido en que le gustaría que su hijo tuviera "más libertad de comunicación" desde la Embajada yque le concedió el autodenominado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para liberarlo y, en esta línea, "tratarlo como una persona con plena libertad de expresión". No obstante, ha dicho "entender" la postura del Gobierno de Sánchez "para mantener una buena relación" con el Gobierno "usurpador" de Nicolás Maduro tras haber recibido presiones para que "limite las posibilidades" de Leopoldo López.En cualquier caso, ha señalado que el dirigente opositor venezolano está en contacto con "muchas personas, incluyendo representantes del Gobierno" aunque ha declinado comentar las conversaciones con mandos militares a las que aludió su hijo en la rueda de prensa frente a la Embajada. Para él,porque el pueblo de Venezuela es "capaz de recuperar la democracia y lo está demostrando por muchas razones". Así, ha explicado que las Fuerzas Armadas se están "fraccionando" y, junto a un "80 por ciento" de la población civil, están a favor de la "fuerza democrática" de la oposición a Maduro, junto a unos partidos políticos que quieren "retomar el Gobierno democrático". Respecto a la petición de Estados Unidos de una mayor dureza contra el Gobierno de Nicolás Maduro y la amenaza de intervención militar, Leopoldo López Gil ha indicado queaunque ha incidido en que "hay muchas formas de darla" y no tiene por qué ser "militar".En este sentido, ha exigido quepara ellos, sus familias y sus propiedades. "Un mensaje claro que podría mandar España es quitarles el apoyo a esos sátrapas y dejar claro que el único rumbo es el democrático", ha señalado, al tiempo que ha recordado que podrían acogerse al indulto que ofreció" Guaidó. En la misma línea,y a España que de un paso en este sentido. "Debería ejercer más presión, muchísima más presión. En este caso, tendría que iniciarla España y ser considerado como líder de la política hacia hispanoamérica", ha recalcado Leopoldo López Gil, que concurre como número 12 en las listas europeas del Partido Popular Aunque ha eludido aventurar cuánto se puede prolongar, sí se ha mostrado convencido que Venezuela "ha llegado a unos límites que no puede durar mucho" por lo mucho "que está sufriendo la población". "En menos de tres años han salido cuatro millones de habitantes, un 12 por ciento de la población, y ni siquiera hay electricidad, agua, alimentos y no tienen seguridad. ¿Cuánto se puede resistir en esas condiciones?", ha argumentado.En este mismo marco, ha considerado quecomo ha hecho Guaidó porque es un país "improductivo" en el que "las industrias están paralizadas", ni siquiera "hay dinero en los bancos" y existe una "inflación inimaginable". "Es una huelga de brazos caídos por al realidad", ha apostillado.El padre del opositor venezolano ha señalado que las"no parecen una inventiva o de inspiración novelesca" sino algo "muy real" aunque ha apostillado que él no tiene constancia de ello. "Es una ratificación una vez más de que Venezuela puede convertirse en una amenaza hemisférica porque la presencia de Rusia en el Caribe y el norte del hemisferio podría complicarle muchísimo el desarrollo democrático al resto de países hispanoamericanos", ha argumentado.Finalmente, se ha mostrado convencido de que Nicolás Maduro se aferrará al poder en Venezuela aunque esté llevando al país a la ruina. "Si lograse pensar que está destruyendo el país, si fuese un patriota o si tuviese algún sentimiento por Venezuela,", ha concluido.