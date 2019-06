Más de tres millones de niños necesitan ayuda humanitaria y cuatro millones de personas han abandonado Venezuela

Publicada el 07/06/2019 a las 17:24 Actualizada el 07/06/2019 a las 17:25

Unicef envía material médico

Más de 4 millones de venezolanos han abandonado el país, según la ONU

Más de tres millones de niños venezolanos necesitan ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades de, según ha alertado este viernes el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), quepara mantener la respuesta de emergencia en la nación caribeña , informa Europa Press.Unosequivalen a "una tercera parte de los niños de Venezuela, necesitan ayuda para acceder a los serviciosde nutrición, salud y educación", ha comentado la directora de Comunicación de Unicef, Paloma Escudero,. A la agencia de la ONU "le preocupa que la actual situación en Venezuela haya reducido el acceso de los niños a los servicios esenciales y haya aumentado su vulnerabilidad, anulando varias décadas de progreso", de acuerdo con un comunicado.Según las estimaciones debasadas en, la mortalidad infantil aumentó en un 50 por ciento entre 2014 y 2017, mientras que desde principio de año se han registrado 190 casos dey 558 casos de. "La gente con la que he hablado me ha descrito un cuadro muy sombrío de la situación de la salud en Venezuela", ha dicho Escudero. "Muchos. Los centros médicos están funcionando al mínimo de su capacidad por la. Y la falta de piezas de repuesto ha paralizado las unidades móviles de salud y las ambulancias", ha relatado.Escudero ha llamado la atención sobre lasya que "muchas de las cuales son demasiado jóvenes y están anémicas", "tienen grandes dificultades para obtener la atención que necesitan". "Con el empeoramiento de laa veces ni siquiera pueden llegar a los centros de salud" y las que están a punto de dar a luz necesitan llevar sus propios suministros obstétricos cuando llegan al hospital". "Esta situación es dramática", ha lamentado.Desde el año pasado, Unicef ha enviado casi 200 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, mientras queque ha distribuido en 25 hospitales de los estados más afectados. Además, ha colaborado con "aliados de ambos lados del espectro político" para proporcionar acceso a agua potable para más de 400.000 personas; servicios de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene para otras 25.300; micronutrientes para casi 75.000 niños menores de 5 años; y tratamiento ambulatorio para la desnutrición aguda para 3.500.También ha proporcionado mesas antiparasitarias para 4,3 millones de niños y mujeres embarazadas y lactantes y casi 9 millones de dosis de la, 176.000 dosis de la vacuna contra el, lasy la, así como 260.000 dosis de la. A ello se suman más de 260para 150.000 niños que cursan estudios en las escuelas públicas ypara casi 10.000 niños y jóvenes.Sin embargo, todo esto "responde solo de manera muy superficial al problema". "Millones de niños necesitan recibir vacunas, ir a la escuela, beber agua potable y sentirse protegidos", ha recalcado Escudero. Por eso, Unicef quiere ampliar su respuesta ypara llegar a los niños con los servicios que necesitan". "Estamos decididos a proporcionar a los niños que lo necesitan un apoyo oportuno y de calidad y confiamos en la asistencia de nuestros donantes mientras seguimos aumentando nuestra respuesta y fortaleciendo nuestros mecanismos de", ha dicho.Escudero ha asegurado que "mientras el país se enfrente a los efectos devastadores de una crisis económica y política", Unicef "seguirá proporcionando a los niños más vulnerables, donde quiera que se encuentren, el apoyo humanitario que necesitan". "Las necesidades de los niños siempre deben estar por encima de la política", ha defendido.El número de venezolanos que han abandonado el país sudamericano ha superado ya los cuatro millones, lo que mantiene a la crisis de Venezuela como una de las mayoresde todo el mundo, según un nuevo balance difundido este viernes por Naciones Unidas. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) consideran "asombroso"la cifra, ya que se ha pasado de los 695.000 emigrados a finales de 2015 a los cuatro millones a mediados de 2019.En solo siete meses, desde noviembre de 2018, el número deha aumentado en un millón de personas, según los datos de Naciones Unidas, elaborados a partir de las estadísticas de las autoridades nacionales de inmigración y de otras fuentes. Por países, América Latina sigue siendo el destino elegido por la gran mayoría de venezolanos, yya cuenta con 1,3 millones de migrantes del país vecino. Le siguen(768.000),(288.000),(263.000),(130.000) y(168.000).El enviado especial de Acnur y la OIM para esta crisis, Eduardo Stein, ha advertido de que "estas cifras alarmantes resaltan laen los países receptores", ya que "no se puede esperar" que los países de la región sigan asumiendo la carga "sin ayuda internacional". Para complementar los esfuerzos establecidos en la zona para facilitar la inclusión de los venezolanos, entre ellos, en diciembre se lanzó un Plan de Respuesta Regional Humanitario para Refugiados y Migrantes (RMRP) dirigido a 2,2 millones de venezolanos y 580.000 personas en comunidades de acogida en 16 países. Este plan solo está cubierto por ahora en un